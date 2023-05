NASA'dan yeni keşif! Yaşam formu olan yeni gezegen heyecen yarattı

Bilim insanları, volkan kaplı gezegen keşfetti ama bu gezegeni ilginç kılan unsur gezegenin volkanla kaplı olması değil. Çalışmanın arkasındaki ekip, gezegenin bir tarafının yüzeyinde su olduğunu düşünüyor.

Nature dergisinde salı günü yayımlanan bir çalışmada bilim insanları yüzeyinin bir kısmında su olabileceğine inanılan ve Dünya’ya yakın bir boyutta bir dış gezegen keşfettiğini söyledi.

Volkan Kaplı Gezegen Neden Su İçerebilir?

LP 791-18 d olarak adlandırılan gezegen, Dünya’dan yaklaşık 90 ışık yılı uzakta yer alıyor. Gezegenin kırmızı bir cücenin yörüngesinde olduğu biliniyor. Dünya’dan farklı olarak gece ve gündüz gibi bir döngüsü bulunmuyor. Bunun yerine bir kısmı sürekli olarak kavrulurken diğeri her zaman karanlığa gömülü kalıyor.

Araştırmacılardan biri olan Björn Benneke, NASA Jet Propulsion Laboratory’ye yaptığı açıklamada gezegenin her yerinde meydana geldiğinden şüphelendikleri volkanik aktivite oranının suyun gece tarafında yoğunlaşmasına neden olabilecek bir atmosferi gösterdi.

Gezegen eğer araştırma ekibinin şüphelendiği kadar jeolojik olarak aktifse atmosferi koruyabilir. Sıcaklıklar suyun yüzeyde yoğunlaşması için gezegenin karanlık tarafına yeterince yoğunlaşabilir.

Araştırmacılar, keşiften önce sistemdeki LP 791-18 b ve c adı verilen iki gezegeni daha biliyordu. Gezegen b, Dünya’dan yaklaşık yüzde 20 daha büyükken LP 791-18 c’nin ise Dünya’nın kütlesinin yedi katından fazla olduğu biliniyordu.

d ve c gezegenleri birbirine çok yakın bir geçişte bulunuyor. Daha büyük kütleye sahip c gezegeninin her yakın geçişi d gezegeninde bir çekiş etkisi yaratıyor ve yörüngesini biraz daha eliptik hâle getiriyor. d gezegeni yıldızın etrafında her döndüğünde hafifçe deformasyona uğruyor.

Bu, gezegenin içini epey ısıtmak ve yüzeyinde volkanik aktivite oluşturmak için yeterli iç sürtünmeye neden olabilir.

LP 791-18 d’yi keşfeden ekip, bu dış gezegenin özellikle atmosferik çalışmalar için olağanüstü bir aday olduğunu düşünüyor.