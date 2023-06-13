Bağırsak-Beyin bağlantısında önemli bulgular keşfedildi

Araştırmacılar, katılımcılar tarafından yutulan titreşimli bir kapsül kullanarak karmaşık bağırsak-beyin bağlantısının yeni yönlerini ortaya çıkardı. Bu benzersiz metodoloji, araştırmacıların gastrointestinal stimülasyon sırasında nöral tepkileri doğrudan

Elde ettikleri bulgular, katılımcıların kapsülün uyarımını doğru bir şekilde algılayabildiklerini ortaya koyarak, uyarım tarafından tetiklenen geç bir sinirsel tepki olan "gastrik uyarılmış potansiyelin" keşfedilmesine yol açtı.

Bu bulgular, bağırsak-beyin bağlantısının anlaşılmasında önemli bir adımdır ve özellikle yeme bozuklukları ve irritabl bağırsak sendromu gibi durumlar için umut verici klinik çıkarımlara sahiptir.

Çalışma, gastrointestinal sistemi uyarmak için Vibrant Ltd. tarafından geliştirilen titreşimli bir kapsül kullanarak bağırsak-beyin bağlantısını keşfetmeye yönelik yeni bir yaklaşım ortaya koymuştur.

Araştırmacılar, kapsülün uyarımıyla beyinde indüklenen geç bir nöral yanıt olan "gastrik uyarılmış potansiyel "i keşfederek bağırsak-beyin etkileşimini anlamak için yeni bir yol sundu.

Metodoloji ve sonuçlar, bağırsak-beyin etkileşimi bozukluklarına klinik yaklaşımı dönüştürebilir, bağırsak hissini değerlendirmek için bir araç sağlayabilir ve daha kişiselleştirilmiş tedavi stratejilerinin önünü açabilir.

Tulsa, Okla'daki Laureate Beyin Araştırmaları Enstitüsü'ndeki (LIBR) araştırmacılar tarafından yürütülen öncü bir çalışma, vücudun iç kısmına erişimin zorluğu nedeniyle bilim insanlarını uzun süredir şaşırtan karmaşık bir ilişki olan bağırsak-beyin bağlantısını anlamada önemli adımlar attı.

"İnsanlarda bağırsak mekanosensasyonunun parieto-oksipital ERP göstergeleri" başlıklı çalışma, hakemli bilim dergisi Nature Communications'da yayınlandı.

Araştırma ekibi, gastrointestinal stimülasyon sırasında nöral tepkileri ölçmek için katılımcılara minimal invaziv titreşimli bir kapsülü başarıyla yutturarak bu karmaşık bağlantıyı incelemek için yeni bir yaklaşım sağladı.

Araştırmacılar ayrıca beynin belirli bölgelerinde özellikle kapsül uyarımı ile indüklenen geç bir nöral yanıt olan "gastrik uyarılmış potansiyeli" keşfettiler. Bu nöral tepkiler, stimülasyonun yoğunluğuna bağlı olarak genlik olarak artmış ve algısal doğrulukla önemli ölçüde ilişkilendirilmiştir.

Bu keşif, bağırsak-beyin bağlantısını yöneten nöral süreçleri ölçmek ve anlamak için yeni bir yol sağlıyor.

LIBR'da psikiyatrist ve nörobilimci olarak görev yapan ve çalışmanın kıdemli yazarı Dr. Sahib Khalsa, "Kapsül uyarımlarının çoğunu karın röntgeni görüntülemesi kullanarak sindirim sisteminin gastroduodenal segmentlerine lokalize edebildik" dedi.