14 Haziran 2023 Çarşamba29 Şevval 1444
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1TB Depolamalı Microsoft Xbox Series S Carbon Black Edition duyuruldu

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1TB Depolamalı Microsoft Xbox Series S Carbon Black Edition duyuruldu
Microsoft, her yıl düzenlediği Xbox Games Showcase'de birçok heyecan verici duyuru yaptı. Duyurular arasında bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecek yeni bir Xbox konsolunun tanıtımı da vardı.
1TB Depolamalı Microsoft Xbox Series S Carbon Black Edition duyuruldu 1TB Depolamalı Microsoft Xbox Series S Carbon Black Edition duyuruldu 1TB Depolamalı Microsoft Xbox Series S Carbon Black Edition duyuruldu

Xbox Series S Carbon Black olarak bilinen yeni ürün, orijinal Xbox Series S'e göre şık bir Karbon Siyahı kaplama ve 1 TB dahili depolama alanı gibi geliştirmeler sunuyor.

Şık Karbon Siyahı Tasarım

Xbox Series S Carbon Black, Xbox Series X ve Xbox Kablosuz Oyun Kumandasına benzer şekilde cesur ve modern bir mat kaplamaya sahiptir. Bu zarif renk seçeneği, konsolun görünümüne sofistike bir dokunuş katar.

Gelişmiş Depolama ve Performans

512GB Series S'e kıyasla iki kat daha fazla depolama kapasitesine sahip olan bu yükseltilmiş konsol, en sevdiğiniz oyunlardan daha fazlasını indirmenize olanak tanır. Xbox Velocity Architecture sayesinde ışık hızında yükleme sürelerinin, 120 FPS'ye kadar oyun deneyiminin ve etkileyici Quick Resume özelliğinin keyfini çıkarın.

Uyumluluk ve Game Pass Ultimate

Xbox Series S, tüm Xbox aksesuarlarıyla sorunsuz bir şekilde eşleşerek tanıdık ve kullanışlı bir oyun deneyimi sağlar. Ayrıca Xbox Game Pass Ultimate'a abone olarak (üyelik ayrı satılır) oyun deneyiminizi geliştirebilirsiniz.

Bu abonelik, Xbox Series S ve X için özel olarak tasarlanan Starfield ve Forza Motorsport gibi yeni sürümler de dahil olmak üzere geniş bir oyun kitaplığına erişmenizi sağlar. Sürekli genişleyen oyun koleksiyonu ile her zaman keyif alacağınız yeni bir şeyler bulacaksınız.

Fiyatlandırma ve kullanılabilirlik

Microsoft'un Xbox Series S Carbon Black konsolu 1 Eylül 2023'te piyasaya çıkıyor. Xbox Series S - 1TB için ön siparişler bugün xbox.com veya microsoftstore.com adresinden 349,99 $ (yaklaşık 28.853 Rs.) / Hindistan'da 38.990 Rs (ERP) karşılığında başlıyor. Microsoft, önümüzdeki haftalarda daha fazla perakendeci ve bölge ekleyeceğini söylüyor.

Duyuru hakkında konuşan Xbox Kıdemli Pazarlama Müdürü Bree Adams şunları söyledi: "Xbox oyunları seven herkes içindir. İstediğiniz oyunu istediğiniz cihazda oynayabilirsiniz. Bazı oyuncular bize oyunlarını saklamak için daha fazla alan istediklerini söyledi. Biz de 1 TB alana sahip yeni Carbon Black Series S'i ürettik. Eski Xbox'ınızı değiştirmek istiyorsanız veya Xbox'ta yeniyseniz bu yeni Xbox'ı alabilirsiniz. Xbox ailesinde sizin için başka bir seçenek."

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