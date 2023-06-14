Canan Karatay önermişti: Üç dört adet yenirse beyni güçlendiriyormuş...

Canan Karatay'dan ''ceviz'' hakkında dikkat çeken açıklama

Ceviz, sağlıklı bir besin olarak bilinir. Ceviz, omega 3, E vitamini, lif, protein ve demir gibi önemli bileşenler içerir. Cevizin faydaları arasında bağışıklık sistemini güçlendirmek, kalp sağlığını korumak, hafızayı geliştirmek, depresyona karşı savaşmak ve kansere karşı korumak sayılabilir. Ceviz tüketimi aynı zamanda sindirim sistemi, tansiyon kontrolü, zihin sağlığı ve cilt sağlığı için de yararlıdır. Ceviz, yüksek kalorili bir besin olduğu için günde 7-8 adetten fazla tüketilmemelidir.

CANAN KARATAY'IN DA GÖZDESİ

Canan Karatay'da katıldığı bir programda cevizle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Haber Global sitesinde aktarılanlara göre;

Prof. Dr. Canan Karatay ekmek yerine ceviz tüketimini önerdi. Ceviz, fındık, fıstık, badem gibi kuruyemişler, bol miktarda sağlıklı yağ içerir. Bu sağlıklı yağlar, karbonhidrata göre insülin seviyelerini fazla yükseltmediği için, ani gelen açlık krizleri de önlenmiş olur.

GÜNLÜK NE KADAR CEVİZ TÜKETİLMELİ?



Cevizin tüm faydalarından yararlanmak için uzmanlar günde 5 adet ceviz tüketmenin yeterli olduğunun belirtiyorlar.

CEVİZİN BEYİN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Sabah.com.tr sitesinde ise cevizin beyin üzerindeki etkileri sıralandı; İşte bilmeniz gerekenler

Beyin gelişimi, yapısı ve fonksiyonlarının korunması için çok önemlidir,

Cevizin yapısındaki bazı biyoaktif bileşiklerin, beyin hücrelerine koruyucu etki gösterir,

Hafızayı güçlendirici özelliği vardır,

Zeka gelişimine katkıda bulunur,

İçinde yüksek oranda çoklu doymamış yağ asidi bulunduran ceviz, çocukların beyin gelişimini destekliyor,

Yetişkinlerin zihinsel performansı arttırıyor,

Yapısındaki bazı biyoaktif bileşenler ile beyin hücrelerini koruyor,

Beynin özellikle de hafıza ve mekânsal öğrenme gibi bölgelerinde iyileştirici etkileri bulunuyor,

Düzenli olarak tüketildiğinde ise Alzheimer ile savaşıyor.