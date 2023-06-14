14 Haziran 2023 Çarşamba29 Şevval 1444
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:24Güneş 05:24Öğle 13:09İkindi 17:09Akşam 20:44Yatsı 22:35
    • 28°C Adana
    • 32°C Adıyaman
    • 23°C Afyon
    • 23°C Ağrı
    • 24°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 29°C Aydın
    • 26°C Balıkesir
  • BIST: 5.425,26 -0.07
  • Altın: 1480.103 0.29
  • Dolar: 23.5624 -0.28
  • Euro: 25.5017 -0.22

Canan Karatay önermişti: Üç dört adet yenirse beyni güçlendiriyormuş...

»
Canan Karatay'dan ''ceviz'' hakkında dikkat çeken açıklama
Canan Karatay önermişti: Üç dört adet yenirse beyni güçlendiriyormuş...
Canan Karatay önermişti: Üç dört adet yenirse beyni güçlendiriyormuş... Canan Karatay önermişti: Üç dört adet yenirse beyni güçlendiriyormuş... Canan Karatay önermişti: Üç dört adet yenirse beyni güçlendiriyormuş...

Ceviz, sağlıklı bir besin olarak bilinir. Ceviz, omega 3, E vitamini, lif, protein ve demir gibi önemli bileşenler içerir. Cevizin faydaları arasında bağışıklık sistemini güçlendirmek, kalp sağlığını korumak, hafızayı geliştirmek, depresyona karşı savaşmak ve kansere karşı korumak sayılabilir. Ceviz tüketimi aynı zamanda sindirim sistemi, tansiyon kontrolü, zihin sağlığı ve cilt sağlığı için de yararlıdır. Ceviz, yüksek kalorili bir besin olduğu için günde 7-8 adetten fazla tüketilmemelidir.

CANAN KARATAY'IN DA GÖZDESİ

Canan Karatay'da katıldığı bir programda cevizle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Haber Global sitesinde aktarılanlara göre; 

Prof. Dr. Canan Karatay ekmek yerine ceviz tüketimini önerdi. Ceviz, fındık, fıstık, badem gibi kuruyemişler, bol miktarda sağlıklı yağ içerir. Bu sağlıklı yağlar, karbonhidrata göre insülin seviyelerini fazla yükseltmediği için, ani gelen açlık krizleri de önlenmiş olur.

GÜNLÜK NE KADAR CEVİZ TÜKETİLMELİ?

walnuts-2312506_1280-001.jpg
Cevizin tüm faydalarından yararlanmak için uzmanlar günde 5 adet ceviz tüketmenin yeterli olduğunun belirtiyorlar.

CEVİZİN BEYİN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Sabah.com.tr sitesinde ise cevizin beyin üzerindeki etkileri sıralandı; İşte bilmeniz gerekenler

Beyin gelişimi, yapısı ve fonksiyonlarının korunması için çok önemlidir,
Cevizin yapısındaki bazı biyoaktif bileşiklerin, beyin hücrelerine koruyucu etki gösterir,
Hafızayı güçlendirici özelliği vardır,
Zeka gelişimine katkıda bulunur,
İçinde yüksek oranda çoklu doymamış yağ asidi bulunduran ceviz, çocukların beyin gelişimini destekliyor,
Yetişkinlerin zihinsel performansı arttırıyor,
Yapısındaki bazı biyoaktif bileşenler ile beyin hücrelerini koruyor,
Beynin özellikle de hafıza ve mekânsal öğrenme gibi bölgelerinde iyileştirici etkileri bulunuyor,
Düzenli olarak tüketildiğinde ise Alzheimer ile savaşıyor.

Diğer Haberler
Canan Karatay önermişti: Üç dört adet yenirse beyni güçlendiriyormuş...Canan Karatay önermişti: Üç dört adet yenirse beyni güçlendiriyormuş...Canan Karatay'dan ''ceviz'' hakkında dikkat çeken açıklama
Bağırsak-Beyin bağlantısında önemli bulgular keşfedildiBağırsak-Beyin bağlantısında önemli bulgular keşfedildiAraştırmacılar, katılımcılar tarafından yutulan titreşimli bir kapsül kullanarak karmaşık bağırsak-beyin bağlantısının yeni yönlerini ortaya çıkardı. Bu benzersiz metodoloji, araştırmacıların gastrointestinal stimülasyon sırasında nöral tepkileri doğrudan
Alzheimer'la savaşta en büyük yardıcınız bu besinlerAlzheimer'la savaşta en büyük yardıcınız bu besinlerBeyin sağlığı için önemli besinleri tüketterek Alzheimer hastalığı riskini azaltabilirsiniz.
Tüp Bebek Tedavisindeki GelişmelerTüp Bebek Tedavisindeki Gelişmelerİnfertilite yani kısırlık bir çiftin çocuk istemesi ve korunmasız düzenli ilişkisine rağmen 1 yıl süre ile gebelik oluşamaması durumudur.
Diş Sıkma (Bruksizm) Tedavisinde Çene BotoksuDiş Sıkma (Bruksizm) Tedavisinde Çene BotoksuDiş sıkma (Bruksizm) çağımızın hastalıklarından biri olarak nitelendirilebilir.
Doğum Sonrası Gebelikten Korunma YöntemleriDoğum Sonrası Gebelikten Korunma YöntemleriGüvenilir bir yöntemle korunulmadığı sürece, doğum sonrası erken dönemde tekrar gebe kalma riski mevcuttur.
  • Menenjitin en tehlikeli türüne karşı aşı uyarısı03 Nisan 2019 Çarşamba 12:00
  • Türk profesör geliştirdi! Kanser tedavisinde önemli gelişme23 Mart 2019 Cumartesi 13:00
  • Şekerli içecek tüketimi erken ölüm riskini artırıyor20 Mart 2019 Çarşamba 10:11
  • Şifayı doktorda değil sanal ortamda arıyoruz18 Mart 2019 Pazartesi 10:51
  • Lokantalarda tuz ve şeker rafa kalkıyor15 Mart 2019 Cuma 14:31
  • Bakan Koca: Performansa göre ödeme amacından uzaklaştı15 Mart 2019 Cuma 08:22
  • Sağlıkta yeni dönem!09 Mart 2019 Cumartesi 08:02
  • Genetik hastalıklarda tanı süresini 20 günden 1 saate indirdi04 Mart 2019 Pazartesi 12:35
  • Üstüne basılan etlere el konuldu, imha edilecek04 Mart 2019 Pazartesi 08:24
  • Sigara paketlerine yeni standart: Uyarı artırıldı01 Mart 2019 Cuma 08:43
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri