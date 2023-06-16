Selülitten doğal yollarla nasıl kurtulunur?

Selülit genetik, hormonlar ve yaşam tarzı seçimleri gibi çeşitli faktörlerden etkilenen karmaşık bir durumdur. Düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, kuru fırçalama, masaj terapisi, topikal tedaviler ve gelişmiş tıbbi prosedürler selülit görünümünün azaltılmasına katkıda bulunabilir.

Genellikle uyluklarda, kalçalarda ve popolarda bulunan çukurlu cilt görünümü olan selülit, birçok insan için ortak bir endişe kaynağıdır. Selülitin herkesin şekli, boyutu, yaşı veya cinsiyeti ne olursa olsun ciltte görülebileceğini ve tamamen normal olduğunu anlamak önemlidir. Bu durum tamamen zararsızdır ve sağlığınızın bir yansıması değildir. Bununla birlikte, görünümü kesinlikle insanların güvenini ve öz saygısını etkileyebilir.

Bu kapsamlı rehberde, selülit bilimini inceleyecek ve uzman dermatologlar ve kozmetik doktorlarına göre görünümünü azaltmak için çeşitli yöntemleri keşfedeceğiz.

Selülit nedir ve neden olur?

Selülit, yağ birikintileri cildin altındaki bağ dokusunu ittiğinde ortaya çıkar. Kadınlarda daha yaygındır çünkü bağ dokularının lifli bantları cilt altında erkeklerde olduğu kadar destek sağlamaz. Bu da yağın dışarı çıkmasına neden olarak selülit görünümüne yol açar. Selülit her boyuttaki kişiyi etkileyebilir ve mutlaka kilo veya aktivite seviyesi ile ilişkili değildir.

Selülitin kesin nedeni hala tam olarak anlaşılamamıştır, ancak hormonlar, yaş ve genetik gibi çeşitli faktörlerden etkilendiğine inanılmaktadır. Hamilelik, menopoz veya hormonal kontraseptif kullanımı sırasında ortaya çıkabilen hormonal dengesizlikler selülit gelişimine katkıda bulunabilir. Yaşlandıkça cildimiz incelir ve elastikiyetini kaybeder, bu da selüliti daha görünür hale getirir. Ayrıca, hormonlar ve yaş gibi diğer faktörleri göz önünde bulundurmak çok önemli olsa da, yaptığınız egzersiz miktarı da selülit görünümünü etkileyebilir.

Selülit tamamen ortadan kaldırılamasa da, görünümünü azaltmak için atabileceğiniz adımlar vardır. Sağlıklı bir diyet, düzenli egzersiz ve hedefe yönelik tedavilerin bir kombinasyonu selülitin görünürlüğünü en aza indirmeye yardımcı olabilir. Selülitin azaltılması kademeli bir süreçtir ve tutarlılık ve sabır gerektirir.

Selüliti azaltmanın 7 farklı yolu

1. Düzenli egzersiz yapın: Düzenli fiziksel aktivite selülit görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. Etkilenen bölgeleri hedef alan squat, lunge ve bacak kaldırma gibi egzersizler yapmak, altta yatan kasların tonlanmasına ve güçlenmesine yardımcı olabilir, bu da cildin daha pürüzsüz ve sıkı görünmesini sağlayabilir. Ayrıca, koşu, yüzme veya bisiklete binme gibi kardiyovasküler egzersizler kan dolaşımını iyileştirebilir ve genel cilt sağlığını destekleyebilir.

2. Sağlıklı bir diyet uygulayın: İyi dengelenmiş bir diyet selülit yönetiminde çok önemli bir rol oynar. Meyve ve sebzeler gibi antioksidanlar açısından zengin gıdalar serbest radikallerle mücadeleye ve daha sağlıklı bir cilde yardımcı olabilir. Hidratlı kalmak ve toksinleri vücuttan atmak için her zaman yeterli miktarda su tüketin.

3. Kuru fırçalama: Kuru fırçalama, kan akışını uyarmak ve ölü cilt hücrelerini pul pul dökmek için cildin doğal kıllı bir fırça ile nazikçe fırçalanmasını içerir. Bu teknik zaman içinde selülit görünümünü iyileştirmeye yardımcı olabilir. Her zaman uzun, süpürme hareketleriyle kalbe doğru fırçalamayı ve kırık veya tahriş olmuş cildi fırçalamaktan kaçınmayı unutmayın.

4. Masaj terapisi: Lenfatik drenaj masajı veya derin doku masajı gibi profesyonel masaj uygulamaları selülitin parçalanmasına ve kan dolaşımının iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Masaj teknikleri belirli sorunlu alanları hedef alabilir ve cildin altındaki sıvı, toksin ve yağ birikimini azaltabilir.

5. Topikal tedaviler: Çeşitli kremler, losyonlar ve jeller selülit görünümünü azalttığını iddia eder. Bu ürünler genellikle kafein, retinol, kolajen veya antioksidanlar gibi cildi geçici olarak sıkılaştıran, esnekliği artıran ve sıvı tutulmasını azaltan bileşenler içerir. Sonuçlar değişkenlik gösterse de, bu topikal tedavilerin düzenli ve tutarlı kullanımı selülit görünümünde bir miktar iyileşme sağlayabilir.

6. Lazer ve radyofrekans tedavileri: Lazer tedavisi ve radyofrekans gibi gelişmiş tıbbi tedaviler selülitin azaltılmasına yardımcı olabilir. Bu prosedürler yağ hücrelerini hedef almak ve parçalamak, kolajen üretimini uyarmak ve cilt dokusunu iyileştirmek için ısı enerjisi kullanır. Bununla birlikte, genellikle birden fazla seans gerektirirler ve maliyetli olabilirler.

7. Selülit azaltma prosedürleri: Liposuction, subcision veya selülite özgü enjeksiyonlar gibi invaziv tedaviler, selülitle mücadelede daha agresif yaklaşımlardır. Bu prosedürler selülitten sorumlu yağ hücrelerini fiziksel olarak çıkarmayı veya parçalamayı amaçlar. Diğer yöntemler başarısız olduğunda veya selülit şiddetli olduğunda son çare olarak düşünülmelidir.