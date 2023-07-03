Galaxy Watch 6 modelleri ve isimleri Google tarafından doğrulandı

Samsung'un yeni nesil akıllı saatleri "Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Classic" Temmuz ayının son haftasında tanıtması bekleniyor. Şirketin bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliği öncesinde, yaklaşmakta olan akıllı saatlerin isimleri ve model numaraları Google sayesinde doğrulandı.

Android geliştiricisi Dylan Roussel listeleri bulmayı başardı (9To5Google aracılığıyla) ve Samsung'un Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Classic'i yakında piyasaya süreceğini doğruladı. Galaxy Watch 6 iki boyutta satışa sunulacak: 40mm (SM-R930) ve 44mm (SM-R940). Galaxy Watch 6 Classic iki boyutta piyasaya sürülecek: 43mm (SM-R950) ve 47mm (SM-R960).

Galaxy Watch 6 (40mm): SM-R930

Galaxy Watch 6 (44mm): SM-R940

Galaxy Watch 6 Classic (43mm): SM-R950

Galaxy Watch 6 Classic (47mm): SM-R960

Bu tam olarak yeni bir bilgi olmasa da, doğrudan Google'ın veritabanından onay almak güzel. Galaxy Watch 6'nın küçük ve büyük varyantlarının kod adları sırasıyla fresh6bs ve fresh6bl. Samsung, Galaxy Watch 4 serisiyle birlikte akıllı saatlerinin temel ve Klasik versiyonlarını piyasaya sürmüş, ancak Galaxy Watch 5 serisinde Klasik versiyonu Pro versiyonuyla değiştirmişti. Ancak şirket, Galaxy Watch 6 serisinin piyasaya sürülmesiyle Classic versiyonunu geri getiriyor.

Galaxy Watch 6 özellikleri

Galaxy Watch 6 serisinin büyük ölçüde Galaxy Watch 4 serisiyle aynı tasarımı kullanması bekleniyor (hem temel hem de Klasik sürümler için). Biraz daha hızlı performansa sahip Exynos W930 işlemciye sahip olabilir. Wear OS 4 tabanlı One UI Watch 5 işletim sistemini çalıştıracaktır. Beklenen diğer özellikler arasında aktivite takibi, vücut kompozisyon analizi, GPS, kalp atış hızı monitörü, EKG, uyku takibi, SpO2 sensörü, stres izleme, IP68 derecesi, hoparlör, LTE bağlantısı, Wi-Fi, Bluetooth ve Samsung Pay yer alıyor.

Ayrıca Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Classic'in Galaxy Watch 5'e benzer pil kapasitelerine sahip olmasını bekleyebiliriz. Ayrıca hızlı kablosuz şarj özelliğine de sahip olabilirler.