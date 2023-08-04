Intel N200 bir sonraki Surface Go'ya güç verecek

Microsoft ARM'li Surface Go 4'ü erteledi, bunun yerine Intel N200 ile küçük bir yenileme planlıyor

Microsoft, bu yıl ARM tabanlı bir Surface Go gönderme planlarını erteledi. Cihaz Qualcomm 7c tabanlı bir işlemciye sahip olacaktı. Bunun yerine Microsoft şimdi Intel N200 çipli yenilenmiş bir Surface Go gönderecek.

Bu yılın başlarında, Microsoft'un ilk kez bir ARM işlemciyle gönderilecek yeni bir Surface Go üzerinde çalıştığını ve ürünü bu sonbaharda piyasaya sürmeyi planladığını bildirmiştim. Ne yazık ki, kaynaklarım şimdi bana Tanta kod adlı cihazın ertelendiğini ve bunun yerine ticari müşteriler için güncellenmiş Intel destekli bir Surface Go ile değiştirileceğini söylüyor.

Yeni Surface Go'nun Intel'in giriş seviyesi mobil işlemcilerinin yerini almak üzere tasarlanmış yeni bir çip serisi olan Intel Processor N200 CPU tarafından destekleneceği söylendi. Cihaz, üst düzey yapılandırmalarda Intel Core i3-10100Y tarafından desteklenen mevcut Surface Go 3'ten daha güçlü ve verimli olacak.

Yeni Surface Go selefine benzeyecek, ancak son Surface Pro 9 ve Surface Laptop 5'e benzer şekilde değiştirilebilir bileşenlerle daha onarılabilir bir iç düzene sahip olacak. Aslında, Microsoft'un gelecekteki tüm Surface PC cihazlarının gelecekte daha onarılabilir olacağı söylendi.

Microsoft'un ARM destekli Surface Go 4'ü neden ertelemeye karar verdiği belli değil, ancak kaynaklarım bunun Surface Go'nun ticari müşterilere odaklanmasıyla ilgili olduğunu söylüyor, bunların çoğu ARM'de Windows'u tamamen benimsemeye hazır olmayabilir. ARM ile gelecekteki bir Surface Go'nun hala planlandığı söylendi, ancak şu anda ne zaman gönderileceği bilinmiyor.

Gelecek Surface Go'nun, 2021'de piyasaya sürülecek Surface Pro 7+ ürününe benzer şekilde, öncelikle iş ve eğitim müşterilerine yönelik olacağı söylendi. Bu, henüz %100 doğrulanmamış olsa da, yaklaşan Surface Go'nun Surface Go 4 yerine "Surface Go 3+" olarak markalanacağı anlamına gelebilir.

Microsoft, yeni Surface Go'yu bu sonbaharda diğer iki Surface PC ile birlikte piyasaya sürmeyi planlıyor. Bunlar arasında Surface Laptop Studio 2 ve Surface Laptop Go 3 yer alıyor ve her ikisi de güncellenmiş özelliklere sahip olacak ve AI yeteneklerine odaklanacak.