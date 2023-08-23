Pfizer'in Abrysvo'su yenidoğanları koruyan ilk anne RSV aşısı oldu

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer'in Abrysvo isimli aşısını onayladı. Hamile kadınlar bu aşı ile yeni doğan bebeklerini RSV enfeksiyonundan koruyabilecekler. Aşı, bebeklere ilk 6 ay boyunca koruma sağlıyor.

FDA'nın Pazartesi günü aşıyı onaylamasının ardından hamile kadınlar yakında doğacak bebeklerini Pfizer'in Abrysvo'su ile RSV enfeksiyonundan koruyabilirler.

Halihazırda yaşlı yetişkinler için onay almış olan Pfizer'in Abrysvo'su, hamile kadınların yeni doğan bebeklerini solunum sinsityal virüsüne (RSV) karşı koruyan ilk aşı oldu.

FDA, 32 ila 36 haftalık hamile olan kadınlar için Abrysvo'yu onayladı. Aşı, bebeklere yaşamlarının ilk altı ayı boyunca koruma sağlıyor.

Pfizer'in aşısı bebekler için ilk RSV profilaksisi değil. Geçtiğimiz ay Sanofi ve AstraZeneca, 24 aya kadar olan bebeklerde Beyfortus için yeşil ışık yaktı. Ancak Abrysvo korumayı bir adım daha erkene alıyor.

Pfizer'in kıdemli başkan yardımcısı ve aşı Ar-Ge başkanı Annaliesa Anderson, Fierce ile yaptığı bir röportajda, "Hem bebekleri ilk nefeslerinden itibaren koruma fırsatına sahip olma (hem de) bu çocukların bazı akciğer rahatsızlıklarında bir azalma görüp görmediğimizi görebilme olasılığı bizi gerçekten heyecanlandırıyor" dedi.

CDC'ye göre RSV, bebeklerin hastaneye yatırılmasının önde gelen nedenidir ve ABD'de her yıl 5 yaşından küçük yaklaşık 300 çocuğun ölümüne neden olmaktadır.

Pfizer için annenin onayını almak her zaman iyi haber değildi. Mayıs ayında bir FDA danışma komitesi, Abrysvo'nun etkinliğini gösteren araştırma sonuçlarının gebeliğin ikinci ve üçüncü trimesterlerinde aşılamayı desteklediğini oybirliğiyle kabul etti. Ancak yeşil ışıkla birlikte kullanım süresi sadece dört haftaya indirildi.

"Bu küresel bir aşı. Farklı bölgelerde farklı ruhsatlar ve tavsiyeler göreceğiz," diyor Anderson. "Bu nedenle daha geniş aşılama pencerelerine ilişkin veriler elde edeceğiz ve zamanla bu etiketi genişletmeye çalışacağız."

FDA'nın aşı aralığını sınırlama kararı, Pfizer'in 7.000 hamile kadın üzerinde yaptığı araştırmada aşı uygulananlarda erken doğum vakalarının daha yüksek olduğunu göstermesi nedeniyle alınmış olabilir.

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Abrysvo aynı zamanda iki farklı grupta onay alan ilk RSV aşısı oldu. Üç ay önce FDA, 60 yaş ve üzeri kişileri korumak için aşıya onay vermişti.