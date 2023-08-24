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Alzheı̇mer ı̇çı̇n günde bı̇r elma

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Alzheı̇mer ı̇çı̇n günde bı̇r elma
"Günde bir elma doktoru uzak tutar" sözünü hepimiz duymuşuzdur. Şimdi, yeni bilimsel araştırmalar elmanın ne kadar önemli olabileceğini gösteriyor.
Alzheı̇mer ı̇çı̇n günde bı̇r elma Alzheı̇mer ı̇çı̇n günde bı̇r elma Alzheı̇mer ı̇çı̇n günde bı̇r elma

Cornell Üniversitesi'nden araştırmacıların bildirdiğine göre, bu popüler meyve, beyni hasardan koruyan ve hatta Alzheimer hastalığını önlemeye yardımcı olabilecek güçlü bileşikler içeriyor.

Gıda bilimcileri elmadaki sihirli bileşenin kuersetin adı verilen bir bitki pigmenti olduğuna inanıyor. Bu doğal madde, beyin de dahil olmak üzere vücudun her yerindeki hücreleri koruyan, hastalıklarla savaşan bir antioksidandır. Geçmişte yapılan çalışmalar, günlük elmada bol miktarda bulunan kuersetin almanın kalbi ve kan damarlarını koruyabileceğini ve muhtemelen kansere karşı koruyabileceğini göstermektedir. Bu son araştırma, kuersetinin Alzheimer hastalığının yıkıcı hafıza kaybıyla mücadele edebilecek güçlü bir beyin hücresi koruyucusu olduğuna işaret ediyor.

Çalışmanın lideri Chang Y. Lee, "Porsiyon büyüklüğü baz alındığında, taze elmalar diğer meyve ve sebzelere kıyasla en yüksek kuersetin seviyelerine sahiptir ve Alzheimer ile mücadele için en iyi gıda seçenekleri arasında yer alabilir" diyor. Lee, yaklaşık 20 yıldır elmanın ve diğer gıdaların faydalarını inceliyor. "İnsanlar daha fazla elma yemeli, özellikle de taze olanları."

Quercetin, red delicious'dan Granny Smith'e kadar tüm taze elma türlerinin etinde ve özellikle kabuklarında bol miktarda bulunur. Elma püresi veya elma suyu gibi işlenmiş gıdalar beyni koruyan madde açısından o kadar zengin olmayabilir çünkü kuersetin açısından zengin kabukları içermeyebilirler. Kuersetine ek olarak, elmalar muhtemelen sağlık ve esenlik için önemli olan bir dizi ek madde içermektedir.

Bu son araştırmada Lee ve meslektaşları, sıçan beyin hücrelerini değişen miktarlarda kuersetin veya iyi bilinen bir antioksidan ve hastalık savaşçısı olan C vitaminine maruz bıraktı. Beyin hücreleri daha sonra Alzheimer hastalığı olanların beyinlerinde meydana gelen bazı hücre hasarlarını taklit edebilen bir madde olan hidrojen peroksite maruz bırakıldı. Quercetin ile muamele edilen hücreler, C vitamini ile muamele edilen hücrelere veya herhangi bir antioksidan koruma almayan beyin hücrelerine göre önemli ölçüde daha az hasar gösterdi.

Bilim insanları elmadaki kuersetinin laboratuarda beyin hücrelerini nasıl koruduğundan tam olarak emin değiller, ancak antioksidan etkilerinin serbest radikaller adı verilen hücreye zarar veren bileşikleri etkisiz hale getirdiği düşünülüyor. Soğan, yaban mersini, kızılcık ve çay gibi kuersetin açısından zengin diğer gıdalar da Alzheimer'a karşı koruma sağlayabilir. Nitekim yakın zamanda yapılan bir başka çalışmada çay içmenin de beyin ve hafıza için faydaları olabileceği bildirilmiştir. Quercetin ayrıca besin takviyeleri olarak da satılmaktadır. Ancak elma, hastalıkla savaşan kuersetin için doğal kaynaklar söz konusu olduğunda listenin başında yer almaktadır.

Günde bir elma gerçekten de Alzheimer'ı uzak tutar mı? Kimse kesin olarak bilmiyor. Laboratuvardaki beyin hücrelerinden yaşayan insanların çok yönlü dünyasına kadar uzun bir yol var. Ancak beslenme uzmanları elmanın sağlıklı bir diyete mükemmel bir katkı olduğu konusunda hemfikir. Beynin gizemlerini ve elma gibi gıdaların olası faydalarını çözmek için hayvanlar ve insanlar üzerinde çok daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Genetik ve birçok çevresel faktörün Alzheimer gibi karmaşık bir hastalığa kimin yakalanacağı üzerinde etkisi vardır ve muhtemelen birçok faktör beynin uyanık kalmasına ve iyi çalışmasına yardımcı olmak için etkileşim halindedir.

Fisher Center for Alzheimer's Foundation, önümüzdeki yıllarda on milyonlarca baby boomers'ı vuracağı tahmin edilen Alzheimer hastalığının nedenlerine ilişkin çığır açan araştırmalara fon sağlamaya devam etmektedir.

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