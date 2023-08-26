26 Ağustos 2023 Cumartesi29 Şevval 1444
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iPhone 15, yeni renk seçenekleri ile satışa sunulacak

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iPhone 15, yeni renk seçenekleri ile satışa sunulacak
Apple'ın önümüzdeki günlerde piyasaya sürmeyi planladığı iPhone 15 modelinin renk seçenekleri hakkında yeni bilgiler yayınlandı
iPhone 15, yeni renk seçenekleri ile satışa sunulacak iPhone 15, yeni renk seçenekleri ile satışa sunulacak iPhone 15, yeni renk seçenekleri ile satışa sunulacak

Her yıl Eylül ayında çok gösterişli bir etkinlikle yeni modellerini piyasaya süren Apple, 2023 yılının sonlarında bu kez iPhone 15'i piyasanın beğenisine sunacak.İphone 15 dair şirketten renklerine dair kesinlikle bir bilgi sızmazken pek çok teknoloji bloglarında renk seçenekleri kamera özellikleri hakkında iddialar ortaya atılıyor.

Bu konu rüştünü ispatlamış olan ünlü teknoloji bloglardan Shiftdelete önemli bir haber imza attı. Yapılan haberde şirketin piyasaya farklı 5 renkte sunacağını iddia edilirken altın renk seçeneğinin kaldıracağı ifade edildi.  
 
Yakın zamanda tanıtılacak olan iPhone 15 serisi eylül ayında yapılacak etkinlikle belli olacak. Ancak piyasada şimdilik bu renklerle geleceği bilgisi hakim.

İşte o renkler şu şekilde: Gece Yarısı/Siyah, Yıldız Işığı/Beyaz, Sarı, Mavi, Turuncu/Mercan

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