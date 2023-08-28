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2. beyin olarak düşünülen bağırsakların sağlıklı olması için neler yapılmalı

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2. beyin olarak düşünülen bağırsakların sağlıklı olması için neler yapılmalı
Sağlıksız bağırsaklar sindirim sisteminin dengesizliği, kötü beslenme, stres, antibiyotik kullanımı gibi faktörler sonucu oluşabilir. Peki sağlıklı bağırsaklar için neler yapmalı? Prof. Dr. Güner Sönmez açıkladı
2. beyin olarak düşünülen bağırsakların sağlıklı olması için neler yapılmalı 2. beyin olarak düşünülen bağırsakların sağlıklı olması için neler yapılmalı 2. beyin olarak düşünülen bağırsakların sağlıklı olması için neler yapılmalı

Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için sadece fiziksel sağlığımızı değil, sindirim sistemi de oldukça önemlidir. Sindirim sistemi, vücudumuza giren besin maddelerinin sindirilmesi, emilimi ve atılmasından sorumlu olan karmaşık bir sistemdir. Bağırsaklar da bu sistemin önemli bir parçasını oluşturur ve genel sağlığımız üzerinde büyük etkilere sahiptir. Ancak modern yaşam tarzı, yanlış beslenme alışkanlıkları, stres ve çeşitli diğer faktörler, bağırsak sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir ve sağlıksız bağırsaklar sorunlarına yol açabilir.

Sağlıksız bağırsaklar, sindirim sisteminin dengesizliği ve bağırsak florasının bozulması gibi durumları ifade eder. Bağırsak florası, sindirim sisteminde bulunan yararlı bakteri ve mikroorganizmaların topluluğudur. Bu mikroorganizmalar, besinlerin sindirimi, bağışıklık sisteminin düzenlenmesi, besin maddelerinin emilimi gibi birçok önemli işlevi yerine getirir. Sağlıksız bir bağırsak florası, sindirim problemleri, bağışıklık sistemi zayıflığı, kilo alımı, cilt sorunları gibi bir dizi soruna neden olabilir.

Sağlıksız bağırsaklar oluşumunda etkili olan faktörler şunlar olabilir:

  1. Kötü Beslenme Alışkanlıkları: Fast food, işlenmiş gıdalar, aşırı şeker ve yağ tüketimi gibi yanlış beslenme alışkanlıklı, bağırsak florasını olumsuz etkileyebilir.

  2. Antibiyotik Kullanımı: Antibiyotikler, vücuttaki zararlı bakterileri öldürdüğü gibi yararlı bakterileri de etkileyebilir ve bağırsak florasının dengesini bozabilir.

  3. Stres: Kronik stres, bağırsak hareketlerini ve sindirimi etkileyebilir. Stres aynı zamanda bağırsak florasının dengesini de bozabilir.

  4. İlaç Kullanımı: Bazı ilaçlar, özellikle ağrı kesiciler ve reflü ilaçları, bağırsak sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.

  5. Lifli Gıda Eksikliği: Lifli gıdalar, bağırsak hareketlerini düzenler ve sindirimi kolaylaştırır. Lif eksikliği ise kabızlık gibi sorunlara yol açabilir.

Sağlıksız bağırsaklar belirtileri:

  1. Sindirim Problemleri: Gaz, şişkinlik, kabızlık veya ishal gibi sindirim sorunları sık görülebilir.

  2. Zayıf Bağışıklık Sistemi: Sağlıklı bağırsak florası, bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde önemli rol oynar. Sağlıksız bağırsaklar bağışıklık sistemini zayıflatabilir.

  3. Enerji Eksikliği: Sindirim problemleri nedeniyle vücut yeterince besin maddesi alamaz ve enerji düşer.

  4. Kilo Problemleri: Sağlıksız bağırsaklar kilo alımına neden olabilir. Kötü beslenme alışkanlıkları da kilo sorunlarını tetikleyebilir.

  5. Cilt Sorunları: Bağırsak sağlığı cilt sağlığını da etkiler. Sivilce, egzama gibi cilt sorunları sağlıksız bağırsaklarla ilişkilendirilebilir.

Sağlıklı bağırsaklar için neler yapılabilir?

  1. Probiyotik besinler tüketilmeli; Yoğurt, peynir, kefir, turşu, elma sirkesi gibi doğal fermente gıdalar.
  2. Prebiyotik besinler tüketilmeli; Soğan, sarımsak, pırasa, enginar, yer elması, elma, muz gibi.
  3. Düzenli egzersiz yapılmalı, mümkünse haftada 3 kez.
  4. Susuz kalınmamalı, yeterli su içilmeli.
  5. Lifli gıdalar tüketilmeli; Tam tahıllı ürünler, brokoli-karnabahar benzeri sebzeler, kuruyemişler, bakliyat gibi.
  6. İşlenmiş gıdalardan, rafine ürünlerden uzak durulmalı.
  7. Kırmızı et yağsız ve ölçülü tüketilmeli.
  8. Kaliteli ve yeterli uyku önemlidir. Uykusuz kalınmamalı.
  9. Zeytinyağı tüketilmeli.
  10. Kronik stresten uzak durulmalı.
  11. Magnezyum düzeyi eksikse doktor tavsiyesi doğrultusunda takviye alabilirsiniz (Magnezyum Glisinat).
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