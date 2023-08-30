Realme Buds Air 5 ve Buds T300 tanıtıldı

Realme Buds Air 5 ve Buds T300 görücüye çıktı! Buds Air 5, daha üst segment bir kulaklık iken Buds T300 daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak satışa sunuluyor.

Realme Buds Air 5 Özellikleri

Realme Buds Air 5, 10,6 mm sürücüler, aktif gürültü engelleme (ANC), 360 derecelik ses, Bluetooth 5.3 ve 57 saate kadar pil ömrü sunar.

Artıları

Güçlü ses kalitesi

İyi ANC performansı

360 derecelik ses desteği

Uzun pil ömrü

Kompakt ve hafif tasarım

Eksileri

Fiyatı biraz yüksek

ANC performansı bazı rakiplerine göre daha az iyi

Realme Buds T300

Realme Buds T300, 12,4 mm sürücüler, aktif gürültü engelleme (ANC), 360 derecelik ses, Bluetooth 5.3 ve 40 saate kadar pil ömrü sunar.

Artıları

Uygun fiyat

İyi ses kalitesi

İyi ANC performansı

360 derecelik ses desteği

Uzun pil ömrü

Kompakt ve hafif tasarım

Eksileri

Ses kalitesi Buds Air 5'ten biraz daha düşük

ANC performansı Buds Air 5'ten biraz daha düşük

Tasarım Buds Air 5'ten biraz daha basit

Rakiplerine göre karşılaştırma

Realme Buds Air 5, fiyatına göre iyi bir ses kalitesi ve ANC performansı sunan bir kulaklıktır. 360 derecelik ses desteği de bir artı olarak değerlendirilebilir.

Realme Buds T300, Buds Air 5'e göre daha uygun fiyatlıdır. Ancak yine de iyi bir ses kalitesi ve ANC performansı sunar.

Kimler bu ürünleri satın almalı?