Realme Buds Air 5 ve Buds T300 tanıtıldı

Realme Buds Air 5 Özellikleri
Realme Buds Air 5, 10,6 mm sürücüler, aktif gürültü engelleme (ANC), 360 derecelik ses, Bluetooth 5.3 ve 57 saate kadar pil ömrü sunar.
Artıları
- Güçlü ses kalitesi
- İyi ANC performansı
- 360 derecelik ses desteği
- Uzun pil ömrü
- Kompakt ve hafif tasarım
Eksileri
- Fiyatı biraz yüksek
- ANC performansı bazı rakiplerine göre daha az iyi
Realme Buds T300
Realme Buds T300, 12,4 mm sürücüler, aktif gürültü engelleme (ANC), 360 derecelik ses, Bluetooth 5.3 ve 40 saate kadar pil ömrü sunar.
Artıları
- Uygun fiyat
- İyi ses kalitesi
- İyi ANC performansı
- 360 derecelik ses desteği
- Uzun pil ömrü
- Kompakt ve hafif tasarım
Eksileri
- Ses kalitesi Buds Air 5'ten biraz daha düşük
- ANC performansı Buds Air 5'ten biraz daha düşük
- Tasarım Buds Air 5'ten biraz daha basit
Rakiplerine göre karşılaştırma
Realme Buds Air 5, fiyatına göre iyi bir ses kalitesi ve ANC performansı sunan bir kulaklıktır. 360 derecelik ses desteği de bir artı olarak değerlendirilebilir.
Realme Buds T300, Buds Air 5'e göre daha uygun fiyatlıdır. Ancak yine de iyi bir ses kalitesi ve ANC performansı sunar.
Kimler bu ürünleri satın almalı?
Kaliteli bir kablosuz kulaklık satın almak isteyenler
ANC özelliğinden yararlanmak isteyenler
Uzun pil ömrü arayanlar
Uygun fiyatlı bir kablosuz kulaklık satın almak isteyenler
İyi bir ses kalitesi ve ANC performansı arayanlar
Uzun pil ömrü arayanlar