30 Ağustos 2023 Çarşamba29 Şevval 1444
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Realme Buds Air 5 ve Buds T300 tanıtıldı

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Realme Buds Air 5 ve Buds T300 tanıtıldı
Realme Buds Air 5 ve Buds T300 görücüye çıktı! Buds Air 5, daha üst segment bir kulaklık iken Buds T300 daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak satışa sunuluyor.
Realme Buds Air 5 ve Buds T300 tanıtıldı Realme Buds Air 5 ve Buds T300 tanıtıldı Realme Buds Air 5 ve Buds T300 tanıtıldı

Realme Buds Air 5 Özellikleri

Realme Buds Air 5, 10,6 mm sürücüler, aktif gürültü engelleme (ANC), 360 derecelik ses, Bluetooth 5.3 ve 57 saate kadar pil ömrü sunar.

Artıları

  • Güçlü ses kalitesi
  • İyi ANC performansı
  • 360 derecelik ses desteği
  • Uzun pil ömrü
  • Kompakt ve hafif tasarım

Eksileri

  • Fiyatı biraz yüksek
  • ANC performansı bazı rakiplerine göre daha az iyi

Realme Buds T300

Realme Buds T300, 12,4 mm sürücüler, aktif gürültü engelleme (ANC), 360 derecelik ses, Bluetooth 5.3 ve 40 saate kadar pil ömrü sunar.

Artıları

  • Uygun fiyat
  • İyi ses kalitesi
  • İyi ANC performansı
  • 360 derecelik ses desteği
  • Uzun pil ömrü
  • Kompakt ve hafif tasarım

Eksileri

  • Ses kalitesi Buds Air 5'ten biraz daha düşük
  • ANC performansı Buds Air 5'ten biraz daha düşük
  • Tasarım Buds Air 5'ten biraz daha basit

Rakiplerine göre karşılaştırma

Realme Buds Air 5, fiyatına göre iyi bir ses kalitesi ve ANC performansı sunan bir kulaklıktır. 360 derecelik ses desteği de bir artı olarak değerlendirilebilir.

Realme Buds T300, Buds Air 5'e göre daha uygun fiyatlıdır. Ancak yine de iyi bir ses kalitesi ve ANC performansı sunar.

Kimler bu ürünleri satın almalı?

  • Kaliteli bir kablosuz kulaklık satın almak isteyenler

  • ANC özelliğinden yararlanmak isteyenler

  • Uzun pil ömrü arayanlar

  • Uygun fiyatlı bir kablosuz kulaklık satın almak isteyenler

  • İyi bir ses kalitesi ve ANC performansı arayanlar

  • Uzun pil ömrü arayanlar

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