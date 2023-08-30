30 Ağustos 2023 Çarşamba29 Şevval 1444
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Diyarbakırlı siyasetçi Kutbettin Arzu kimdir?

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Diyarbakırlı siyasetçi Kutbettin Arzu kimdir?
Kutbettin Arzu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, TBMM Tarım Komisyonu Başkanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gibi görevlerde bulunarak Diyarbakır'ın kalkınmasına ve tarım sektörünün gelişimine katkı sağlayan siyasi bir kişiliktir
Diyarbakırlı siyasetçi Kutbettin Arzu kimdir? Diyarbakırlı siyasetçi Kutbettin Arzu kimdir? Diyarbakırlı siyasetçi Kutbettin Arzu kimdir?

Kutbettin Arzu, 1 Nisan 1955 tarihinde Diyarbakır'ın Bahteri köyünde doğdu. Babasının adı Ekrem, annesinin adı Emine'dir.

İlk ve orta öğrenimini Diyarbakır'da tamamladı. 1978 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi Mimarlık Bölümü'ne girdi. 1983 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını da yine aynı bölümde tamamladı.

Mezuniyet sonrası bir süre Yapı İşleri 15. Bölge Müdürlüğü'nde Baş Mimar olarak çalıştı. Daha sonra kendisine ait bir mühendislik şirketi kurarak serbest iş hayatına geçti.

1994 yılında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'na Meclis Üyesi olarak seçildi. 1999 yılında Meclis Başkanı oldu. 2004 yılında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na seçildi.

2007 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olarak seçildi. TBMM XXIII. Dönem'de Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı.

28 Ağustos 2015 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak atandı. 17 Kasım 2015 tarihinde görevinden istifa etti.

Kutbettin Arzu, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Kutbettin Arzu, siyasete 1994 yılında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'na Meclis Üyesi olarak seçilmesiyle başladı. 1999 yılında Meclis Başkanı, 2004 yılında ise Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı seçildi. Bu görevlerdeyken Diyarbakır'ın ekonomik kalkınmasına önemli katkılarda bulundu.

2007 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili seçildi. TBMM XXIII. Dönem'de Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. Bu dönemde, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için önemli çalışmalar yürüttü.

28 Ağustos 2015 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak atandı. Bu görevi 17 Kasım 2015 tarihine kadar sürdürdü. Bu dönemde, tarım ve hayvancılık sektörünün sorunlarıyla yakından ilgilendi.

Kutbettin Arzu, siyasi kariyeri boyunca, Diyarbakır'ın kalkınması ve tarım ve hayvancılık sektörünün gelişmesi için önemli çalışmalar yürüttü. Bu çalışmalarından dolayı, birçok ödül ve plaket aldı.

İşte Kutbettin Arzu'nun siyasi kariyerinde yaptığı bazı önemli çalışmalar:

  • Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak görev yaptığı dönemde, Diyarbakır'ın ekonomik kalkınması için önemli katkılarda bulundu.
  • TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı olarak görev yaptığı dönemde, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için önemli çalışmalar yürüttü.
  • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev yaptığı dönemde, tarım ve hayvancılık sektörünün sorunlarıyla yakından ilgilendi.

Kutbettin Arzu, Türkiye siyasetinde önemli bir yere sahip olan bir isimdir. Siyasi kariyeri boyunca, Diyarbakır'ın kalkınması ve tarım ve hayvancılık sektörünün gelişmesi için önemli çalışmalar yürüttü.

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