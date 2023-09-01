Sakın çöpe atıpta zarar etmeyin! İçinden 18-22-24 ayar altın çıkıyor

Gün geçtikçe sürekli gelişen teknolojik cihazlar artık hayatımızın her alanına yayılmış durumda. Neredeyse her evde bulunan bazı aletlerde ise altın bulunduğu iddia edildi. İşte detaylar

Eski veya bozulmuş elektronik cihazların içerisindeki altının geri dönüşümü ve hurdacılar tarafından değerlendirilmesi konusunda bir dizi önemli bilgi ve süreç bulunmaktadır. Öncelikle, bu cihazlardaki altın miktarının oldukça yüksek olduğunu belirtmekte fayda var. İşte bu sürecin daha ayrıntılı açıklaması:

Altının Varlığının Farkına Varın: Elektronik cihazların içerisindeki altın, genellikle anakartlar üzerinde yer alır. Bu altın, altın kaplama iğneler, bağlantılar ve diğer bileşenler şeklinde olabilir. Altın miktarı cihaza ve bileşenlerine bağlı olarak değişebilir.

Güvenlik Önlemleri Alın: Altını ayırmadan önce güvenlik önlemleri almak çok önemlidir. Göz koruması, eldivenler ve maske gibi uygun kişisel koruyucu ekipmanları kullanın. Ayrıca, bu işlemi yaparken iyi havalandırılmış bir alanda çalışın.

Anakartı Ayırın: Eski veya bozulmuş cihazın içerisindeki anakartı çıkarın. Bu işlem, cihazın sökülmesi veya parçalanması yoluyla gerçekleştirilebilir.

Altın Kaplama İğneleri Ayırma: Anakart üzerindeki altın kaplama iğneleri ayırmak için kimyasal işlemler kullanılır. Bu işlem, özel bir kimyasal karışım gerektirir. Genellikle hidroklorik asit (sıvı mide ilacı) ve hidrojen peroksit gibi kimyasallar kullanılır. Ancak bu kimyasallar oldukça tehlikeli olduğundan, dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır.

Kimyasal Karışımı Hazırlayın: Hidroklorik asit ve hidrojen peroksiti uygun oranlarda karıştırarak kimyasal karışımı hazırlayın. Bu karışım, altın kaplamaları çözmek için kullanılacaktır.

Anakartı Daldırın: Hazırladığınız kimyasal karışımı içeren bir kap veya kabın içine anakartı daldırın. Kimyasal karışım, anakart üzerindeki altın kaplamaları çözmeye başlayacaktır.

Altını Ayırın: Kimyasal karışımın içindeki altın izlerini görmeye başladığınızda, bunları dikkatlice toplayın. Altın izleri, karışımın yüzeyine çıkacaktır.

Altını Rafine Edin (Opsiyonel): Elde ettiğiniz altın izlerini daha saf hale getirmek isterseniz, rafinasyon işlemi yapabilirsiniz. Bu işlem için özel rafine kimyasalları kullanabilirsiniz.