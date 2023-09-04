Google Translate'in 7.12 güncellemesi, Yüz Yüze Modu ve diğer yeni özellikleri ekliyor

Google Translate, yıllardır kültürler arası iletişimde insanlara yardımcı olan popüler bir dil çeviri uygulamasıdır. Uygulamanın en son sürümü olan 7.12, daha da yardımcı olacak heyecan verici yeni özellikler sunuyor.

En son güncelleme bu hafta başında yayınlandı, bu nedenle bu özellikler henüz herkese ulaşmış değil. Ancak Android meraklısı @AssembleDebug, bunlar hakkında Twitter'da bilgi paylaştı.

Google Translate 7.12 Sürüm Güncellemesi

Muhtemelen yeni güncellemedeki en dikkat çekici özelliklerden biri Yüz Yüze Modu'dur. Bu modda, uygulamanın üst yarısı ters dönecek ve karşıdaki kişi çevrilmiş metni anında görebilecekken siz konuşurken, aynısı sizin için de geçerli olacak. Bu özellik, Konuşma moduna eklendi.

Bu, dilinizi akıcı bir şekilde konuşmayan biriyle iletişim kurmanın harika bir yoludur. Sadece uygulamayı açabilir ve konuşmaya başlayabilirsiniz. Çevrilmiş metni göstermek için telefonu döndürmenize veya karıştırmanıza gerek yoktur.

Ayrıca, güncelleme kullanıcı arayüzüne birkaç görünür değişiklik ekliyor. Alt sol köşede bulunan Konuşma modu simgesi, El Yazısı giriş düğmesi ile değiştirilmiştir. Bu düğme, yabancı bir dilde metin yazmanıza olanak tanır ve çevrilen metin üzerinde görünecektir.

Öte yandan, Konuşma moduna mikrofon düğmesine basarak erişilebilir hale getirilmiştir. Ona dokuduktan sonra, Konuşma modunu etkinleştirecek olan üst sağ köşede bir "mesaj kutusu" simgesi göreceksiniz. Bu arada, mikrofon düğmesinin yeni bir animasyonlu tasarımı da var.

Benzer şekilde, kullanıcı konuştuğunda çevirileri hemen sesli hale getirecek otomatik oynatma özelliği eklenmiştir. Bu, açıklama veya telaffuz rehberi için faydalı olabilir. Google ayrıca konuşulan giriş için otomatik dil tespiti ekliyor. Bu, konuştuğunuz dili otomatik olarak algılayacak anlamına gelir, böylece manuel olarak seçmeniz gerekmez.