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Bayat ekmekleri değerlendirin - 1 tepsi dolusu börek yapmanın püf noktası

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Bayat ekmekle 1 tepsi börek yapın ve misafirlerinize ikram edin. İşte o tarif
Bayat ekmekleri değerlendirin - 1 tepsi dolusu börek yapmanın püf noktası
Bayat ekmekleri değerlendirin - 1 tepsi dolusu börek yapmanın püf noktası Bayat ekmekleri değerlendirin - 1 tepsi dolusu börek yapmanın püf noktası Bayat ekmekleri değerlendirin - 1 tepsi dolusu börek yapmanın püf noktası

Bayat ekmek, çoğu zaman israf edilen bir gıda maddesi olarak görülür. Ancak, bu durumun önüne geçerek bayat ekmekleri değerlendirerek lezzetli yemekler yapabilirsiniz. İster evde ister restoranlarda, bayat ekmeklerle harika yemekler hazırlayabilirsiniz. Bu sayede hem israfın önüne geçmiş olursunuz hem de lezzetli yemekler sunarak müşterilerinizin beğenisini kazanabilirsiniz. Bayat ekmekle yapabileceğiniz yemekler arasında; köfte, çorba, salata, pizza, makarna sosu ve ekmek kızartması gibi birçok seçenek bulunmaktadır. Ayrıca, bayat ekmekleri rendeleyerek galeta unu olarak kullanabilir veya ekmek pudingi yaparak tatlı bir alternatif sunabilirsiniz. Unutmayın ki, bayat ekmeklerinizi değerlendirerek hem ekonomik hem de lezzetli yemekler yapabilirsiniz.

BAYAT EKMEKTEN BÖREK TARİFİ

Bayat ekmek, çoğu zaman çöpe atılan bir gıda maddesidir. Ancak, bayat ekmekleri değerlendirerek lezzetli yemekler yapabilirsiniz. İşte bayat ekmekle neler yapabileceğiniz hakkında bazı öneriler:

1. Ekmek Pizzası: Bayat ekmekleri, pizza hamuru yerine kullanarak lezzetli ekmek pizzaları yapabilirsiniz. Üzerine sevdiğiniz malzemeleri ekleyerek enfes bir yemek yapabilirsiniz.

2. Tost: Bayat ekmekleri, tost makinesinde kızartarak lezzetli tostlar yapabilirsiniz. İsterseniz iç malzemesi olarak peynir, jambon, domates, biber gibi malzemeleri kullanabilirsiniz.

 

3. Panzanella Salatası: Bayat ekmekleri, panzanella salatasında kullanarak harika bir yemek yapabilirsiniz. Ekmekleri küp küp kesip, domates, soğan, salatalık ve fesleğenle karıştırarak enfes bir salata hazırlayabilirsiniz.

4. Ekmek Köftesi: Bayat ekmekleri, köfte harcına katarak lezzetli ekmek köfteleri yapabilirsiniz. İçine soğan, sarımsak, maydanoz gibi malzemeler ekleyerek daha lezzetli bir tat elde edebilirsiniz.

5. Ekmek Pudding: Bayat ekmekleri, süt, yumurta ve şekerle karıştırarak lezzetli bir ekmek pudingi yapabilirsiniz. Üzerine çikolata sosu veya meyve sosu dökerek servis edebilirsiniz.

Bayat ekmekleri değerlendirerek lezzetli yemekler yapmak oldukça kolaydır. Yukarıdaki önerilerden birini deneyerek harika bir yemek hazırlayabilirsiniz.

BAYAT EKMEK BÖREĞİ

Lezzet.com.tr sitesinde ise bayat ekmekten yapılan börek tarifi paylaşıldı. İşte o tarif

Malzemeler

  • 2 bayat ekmek
  • 1 su bardağı lor peyniri
  • 1 su bardağı süzme beyaz peynir
  • 1 su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri veya kaşar peyniri
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Yarım demet maydanoz

Sosu için:

  • 2 su bardağı süt
  • 1 kahve fincanı zeytinyağı
  • 2 yumurta
  • Bir tutam karbonat

Bayat Ekmek Böreği Nasıl Yapılır?

  1. Peynirleri, baharatı ve kıyılmış maydanozu bir kapta harmanlayın. Ekmekleri küpler halinde doğrayıp yarısını ısıya dayanıklı fırın kabına yerleştirin. Üzerine peynirli karışımı serpin. Kalan ekmekleri de peynirli karışımın üzerine yerleştirin.
  2. Sos malzemelerini ayrı bir kasede çırpıp ekmeklerin üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana kadar pişirin ve sıcak olarak servis yapın.

Fotoğraflar: youtube.com

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