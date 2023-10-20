Merkez Bankası Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı

Anket katılımcılarının yıl sonu dolar/TL beklentisi 30,05 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 37,26'dan 38,64'e yükseldi. İşte anket sonuçlarından önce çıkanlar...
Enflasyon Tahmini:
- Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki ankette yüzde 67,22 iken, bu anket döneminde yüzde 68,01'e yükseldi.
- 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 44,94'ten yüzde 45,28'e çıktı.
- 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,87'den yüzde 25,82'ye yükseldi.
Dolar Tahmini:
- Yıl sonu dolar beklentisi, bir önceki ankette 30,14 TL iken, bu anket döneminde 30,05 TL oldu.
- 12 ay sonrası dolar beklentisi ise 37,26 TL'den 38,64 TL'ye yükseldi.
Faiz Tahmini:
- BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki ankette yüzde 29,26 iken, bu anket döneminde yüzde 33,22 olarak gerçekleşti.
- TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki ankette yüzde 30 iken, bu anket döneminde yüzde 33,68 oldu.
Büyüme Tahmini:
- GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi, bir önceki ankette yüzde 3,9 iken, bu anket döneminde yüzde 4,1'e çıktı.
- GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3.8'den yüzde 3.4'e geriledi.
Ayrıca, 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon tahminlerine göre TÜFE'nin yüzde 37,00 - 42,99 aralığında artış göstereceği öngörülmekte, dolar kuru beklentilerine göre yıl sonu doların 30,05 TL olacağı tahmin edilmektedir.