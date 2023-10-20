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Merkez Bankası Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı

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Merkez Bankası Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı
Merkez Bankası, ekonomi ve finans alanlarında faaliyet gösteren 70 katılımcının yer aldığı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, ekonomiye dair beklentilerde bazı önemli değişiklikler yaşandı.
Merkez Bankası Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı Merkez Bankası Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı Merkez Bankası Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı

Anket katılımcılarının yıl sonu dolar/TL beklentisi 30,05 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 37,26'dan 38,64'e yükseldi. İşte anket sonuçlarından önce çıkanlar...

Enflasyon Tahmini:

  • Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki ankette yüzde 67,22 iken, bu anket döneminde yüzde 68,01'e yükseldi.
  • 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 44,94'ten yüzde 45,28'e çıktı.
  • 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,87'den yüzde 25,82'ye yükseldi.

Dolar Tahmini:

  • Yıl sonu dolar beklentisi, bir önceki ankette 30,14 TL iken, bu anket döneminde 30,05 TL oldu.
  • 12 ay sonrası dolar beklentisi ise 37,26 TL'den 38,64 TL'ye yükseldi.

Faiz Tahmini:

  • BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki ankette yüzde 29,26 iken, bu anket döneminde yüzde 33,22 olarak gerçekleşti.
  • TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki ankette yüzde 30 iken, bu anket döneminde yüzde 33,68 oldu.

Büyüme Tahmini:

  • GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi, bir önceki ankette yüzde 3,9 iken, bu anket döneminde yüzde 4,1'e çıktı.
  • GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3.8'den yüzde 3.4'e geriledi.

Ayrıca, 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon tahminlerine göre TÜFE'nin yüzde 37,00 - 42,99 aralığında artış göstereceği öngörülmekte, dolar kuru beklentilerine göre yıl sonu doların 30,05 TL olacağı tahmin edilmektedir.

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