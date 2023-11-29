Galaxy S24 Ultra hakkındaki son sızıntılar

Samsung'un yaklaşan Galaxy S24 serisi için sızan bilgiler, tasarım değişiklikleri ve özelliklerle ilgili önemli ayrıntıları ortaya koyuyor.

Yaklaşan Samsung Galaxy S24 Ultra'nın tasarımına dair sızıntılar, cihazın önceki modellerden farklı bir hissiyat sunacağını gösteriyor. En son görüntüler, ekranın kenarlarında hafif bir eğrilik olduğunu ortaya koyuyor. Bu, telefonun elde tutulduğunda farklı bir deneyim sunabileceği anlamına geliyor. Ancak, bu eğrilik keskin açılar gibi hissettirmeyecek, daha çok ergonomik bir dokunuş vaat ediyor.

Üst ve alt çerçevelerin beklenenden daha küçük olmasıyla birlikte, Galaxy S24 Ultra'nın Samsung'un amiral gemisi telefonları arasındaki en ince çerçevelere sahip olabileceği öne sürülüyor. Ancak, sol ve sağ tarafların boyutlarında büyük değişiklikler beklenmiyor. Görseller, genel olarak daha açılı bir tasarım ve ekranın etrafında alüminyum veya titanyum bir çerçeve olabileceği izlenimini veriyor.

Sızıntılara göre, kamera ve düğme konumları büyük ölçüde değişmemiş gibi görünüyor. Ancak, Galaxy S24 Ultra'nın S-Pen için bir depolama yuvası içereceği tahmin ediliyor. Bağlayıcı ve şarj portunun USB-C olacağı da doğrulandı.

Galaxy S24 Ultra'nın içerisinde, güncellenmiş bir ekran, Qualcomm ve Samsung'un en son keskin kenarlı yonga setleri ve gelişmiş kamera teknolojileri bulunması bekleniyor. Ayrıca, kullanıcılara yeni renk seçenekleri sunulması bekleniyor.

Samsung'un Galaxy S24 serisinin tanıtımı, 17 Ocak'ta planlanan bir Unpacked etkinliğinde gerçekleşecek. Bu tarih, merakla beklenen telefonların özellikleri ve tasarımı hakkında daha fazla detayın sızmasına olanak tanıyacak.