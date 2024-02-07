Tablet Pazarındaki Daralma Devam Ediyor

Tablet sevkiyatları, 2011 yılından bu yana görülen en düşük seviyeye gerileyerek, sektördeki zorlu günleri işaret ediyor. Bu düşüşün en belirgin mağduru ise iPad'ler ve Apple gibi görünüyor.

Tabletler, birçok kullanıcı için bilgisayarların gerisinde kalan ve cep telefonlarına nazaran daha sınırlı kullanım sunan cihazlar olarak bilinir. Bu duruma yüksek enflasyon ve işten çıkarmaların eklenmesi, 2011 seviyelerine kadar düşen tablet sevkiyatlarını anlamak için bir bağlam sağlıyor.

Analiz firması IDC'nin verilerine göre, dünya genelinde tablet sevkiyatları 2023'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre %17,4 düşerek 36,8 milyon adede indi. Yıl genelindeki sevkiyatlar ise bir önceki yıla göre %20,5 düşüşle 128,5 milyon adede gerileyerek 2011'den bu yana en düşük seviyeye ulaştı.

IDC'nin Mobilite ve Tüketici Cihazı Takipçilerinden kıdemli araştırma analisti Anuroopa Nataraj, "ekonomide belirgin bir toparlanma olmadığı ve tüketicilerin paralarını tüketici elektroniği dışında harcamadığı sürece, tabletler öncelik listesinin üst sıralarında olmayabilir" diyor. Nataraj, projedeki gecikmeler ve harcamaların dondurulmasının, satın almaların 2023'ün büyük bir kısmında ertelenmesine neden olduğunu vurgulayarak, "Ekonomik açıdan daha sağlıklı bir yıl olması durumunda 2024'ün bazı toparlanma fırsatları göstermesi bekleniyor. Ancak, tablet pazarındaki genel zorluklar devam ediyor ve yapay zeka etrafındaki teknolojik ilerlemeler muhtemelen önümüzdeki iki yıl boyunca PC ve akıllı telefonlara daha fazla odaklanacak, ancak tabletler bu konuşmalarda giderek daha fazla yer almaya başlayacak" şeklinde ekliyor.

2023 yılı, tablet pazarı için genel olarak zorlu bir dönem olmasına rağmen, dördüncü çeyrek sevkiyatlarındaki düşüş, pazar payında %7'lik bir kayba yol açarak Apple için özellikle zorlu geçti. Apple'ın ana rakipleri Samsung, Huawei, Lenovo ve Xiaomi'nin pazar payları artarken, diğer şirketler toplamda %2'den daha az bir düşüş yaşadı.

En dikkat çeken şirketler arasında, dördüncü çeyrekte bir önceki yıla göre %35 büyüme kaydeden Xiaomi en büyük kazanan olarak öne çıkarken, sevkiyatlarda %29,3 düşüş yaşayan Apple ise en büyük kaybeden oldu.