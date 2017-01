Nihayet iyi bir haber

Orhan Karataş / Ortadoğu Gazetesi

Yılbaşı gecesi yaptığı katliamla büyük endişe doğuran ve Türkiye'nin dünyadaki imajını sarsan teröristin 16 gün sonra sağ olarak yakalanması, son dönemde duyduğumuz en güzel haberdir. Mesele sadece bir teröristin ele geçirilmesi değildir. Bu katilin sıradan bir terörist olmadığı çok açıktır. Nitekim, katliamı yapış şekli ve olay yerinden uzaklaşması, çok profesyonel olduğunu ve yardım aldığını net olarak göstermişti. Yakalandığı yer, arkadaşlarının kimliği ve menşei, üzerinden çıkan 197 bin dolar para, havalı tabanca, drone ve SİM kart, bunu bir defa daha doğruladı.

POLİSİMİZ BÜYÜK İŞ BAŞARDI

Bu katilin IŞİD bağlantılı olduğu açıklanmıştır. Ancak, arkasında çok daha girift ve karmaşık bir yapı olduğunu anlamak için çok derin bilgi gerekmiyor. Bir veya birkaç istihbarat örgütünden destek almış olmasının çok yüksek ihtimal olduğunu, bütün uzmanlar söylüyor. Sağ olarak yakalanmış olması bu noktada daha da büyük önem kazanıyor.Türk polisi, böyle bir katilin izini sürerek ve tereyağından kıl çeker gibi yakalayıp adaletin karşısına çıkararak, gerçekten çok büyük bir iş başarmıştır. Yetersizliklerde, yanlışlarda nasıl ki eleştiriyorsak, doğru yapılan işi de destekleyip, tebrik etmek bizim için bir görevdir. Bu görevi çok büyük bir memnuniyetle yerine getiriyor ve bu operasyona katkısı olan herkesi yürekten kutluyoruz.

KİMSENİN YANINA KALMAMALI

Terörle mücadele sadece güvenlik güçlerinin terörist kovalamasıyla olmuyor. Her alanda etkili ve kararlı bir tavır ortaya koymak ve kesintisiz uygulamak gerekiyor. Eğer, devletseniz, hiç kimsenin yaptığını yanına bırakmayacaksınız. ABD 10 bin kilometre öteden gelip Ortadoğu'yu kan gölüne çevirirken, bahanesi "terörle mücadele" etmekti. Eğer bir zafiyet gösterir ve kararlılık ortaya koymazsanız, her terör eylemi bir sonrakine emsal teşkil eder.Yaptıklarının yanlarına kaldığını düşünerek daha çok azar, daha çok saldırırlar. Sadece bir terör örgütüyle kalmaz, diğerleri paylarına düşeni alabilmek için sıraya girerler.

YANLIŞTAN DÖNÜLDÜ

Türkiye'de terörün bu kadar azmasının altında yatan asıl sebep budur. Yıllarca terörle mücadele etmek, teröristi caydırmak yerine, masa kurup şeref görüşmeleri yaptılar.Taşları toplayıp itleri saldılar ve sonra da çıkıp bunu itiraf ettiler. Sonuç ortadadır. Neyse ki, bugün doğruyu bulmuş görünüyorlar. Her ne pahasına olursa olsun, terör yapanı da, arkasında duranı da bulur ve gereğini yaparsanız, bu hem caydırıcı olur, hem de büyük moral verir. Fırat Kalkanı operasyonunu onun için doğru bulduk ve destekledik. PKK terörüyle mücadelenin sadece güvenlik güçleriyle sınırlı bırakılmayıp siyasi uzantılarına da uzamasını, bunu için doğru bulduk ve onayladık. FETÖ'ye mücadelenin topyekün sürdürülmesi gerektiğini en başından itibaren söyledik. Bu terör örgütünün siyasi ayağa dokunulmamış olmasının endişelerimizi arttırdığını yeri gelmişken bir defa daha belirtelim.

SAĞ YAKALANMASININ ÖNEMİ

Reina katilinin canlı olarak yakalanması terörle mücadelede bir dönüm noktası olabilir. Polisimizin bu üstün başarısı bütün dünyada yankı uyandırmıştır. Terör örgütlerine de büyük bir gözdağı olacaktır. Önemli olan, bu kararlılığı sürdürebilmek ve ele geçirileni doğru değerlendirmektir. Bu teröristin mutlaka konuşturulması ve bağlantılarının çözülmesi gerekiyor. Bunun yapılacağından eminiz. Türkiye üzerinde oynanan oyunları, bu katil güruhunun arkasındakileri ifşa etmek ve hesap sormak için büyük bir fırsat ele geçirilmiştir. Sadece yakalanmış olması dahi, terör örgütlerine de, arkasındakilere de etkili bir measaj olacaktır. Bir de çözülür ve hesap sorulursa, çok önemli bir iş başarılmış olur ki, "dönüm noktası" derken, kast ettiğimiz budur. Keşke Ankara'daki Büyükelçi katliamını yapan terörist de sağ yakalanabilseydi ve sorgulanıp bağlantıları ortaya çıkarılsaydı.



BOP'UN SAHİPLERİ

Aslına bakarsanız, bu katillerin arkasında kimlerin olduğunu anlamak çok da zor değildir.IŞİD, BOP'un (b) planı olduğuna göre, bu örgütün kullandığı teröristler de bu kanlı planın parçalarıdır. Bu kadar basit ve kesindir. Kaldı ki, zaten artık kendilerini saklama ihtiyacı duymuyorlar. Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonundan son derece rahatsız olup, bitirilmesi için baskı yapmakla kalmadılar, bir de hiç utanmadan ve sıkılmadan bu katil örgüte yardım yaptılar. Bugün El Bab'da hala tam kontrol sağlanamamışsa, bu yüzdendir. "Tavşana kaç, tazıya tut" diyorlar. IŞİD'in sıkıştığı yerde PYD-PKK'yı, onların olmadığı alanlarda FETÖ'yü kullanıyorlar. BOP'un sahipleri, bu teröristin yakalanmasından da çok rahatsız olacaklardır. Bu katilin yakalanması ve bağlantılarının açığa çıkarılması, birkaç gün sonra görev başlayacak ABD'nin yeni başkanına da açık bir mesaj oluşturacaktır.



YENİLENME İHTİYACI

Reina katili için yapılan operasyon Emniyet, istihbarat ve güvenlik açısından ciddi zafiyetlerin yaşandığı bir dönemin geride bırakıldığını da işaret ediyor. En azından biz öyle olmasını umuyor, istiyor ve bekliyoruz. Terör örgütleri duruma, şartlara, imkanlara göre kendini yeniliyor. Yeni eylem ve hareket tarzları geliştiriyor.





Dolayısı ile bu örgütlerle mücadele edenlerin de, daha hızlı biçimde kendilerini yenilemeleri, her zaman bir adım öne geçmeleri şarttır. FETÖ yıkımını yaşamış bir yapıdan söz ediyoruz. Bu kadar çabuk toparlanmak, eksikleri tamamlamak ve sonuç almak çok ümit vericidir. Bu durum aynı zamanda kurumlar için de, milletimiz için de büyük bir moral motivasyon oluşturacaktır. Türkiye büyük ve amansız bir ateş çemberinin içindedir. Bu çemberi kırmak, her kurumun, hatta her Türk vatandaşının üzerine düşeni layıkıyla yapmasına bağlıdır.