28 Mart 2018 Çarşamba12 Recep 1439
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  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
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  • İsrail resmen duyurdu: Saldırıya başladık!
  • Külliye'yi bombalayan hain pilottan itiraf
  • İlk kez söylediler! Türkiye'ye takas teklifi
  • İsrail resmen duyurdu: Saldırıya başladık!
  • Külliye'yi bombalayan hain pilottan itiraf
  • İlk kez söylediler! Türkiye'ye takas teklifi
Bir yandan da İran’ı tehdit etti! Tek kalemde 930 milyon dolarBir yandan da İran’ı tehdit etti! Tek kalemde 930 milyon dolarSuudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
İşte günün gazete manşetleriİşte günün gazete manşetleriİşte günün gazete manşetleri
Aman Allah'ım bir bu eksikti! Damat ile kaynana...Aman Allah'ım bir bu eksikti! Damat ile kaynana...Eniştesi ve annesinin ilişki yaşadığını öğrenen oğlun tepkisi aile faciasına neden oldu.
Kalleşlikte sınır tanımıyorlar! Binaların altına gizlemişlerKalleşlikte sınır tanımıyorlar! Binaların altına gizlemişlerZeytin Dalı Harekâtı kapsamında kontrolü sağlanan Afrin merkezde tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) ve mayın arama tarama faaliyetleri sürerken, patlamalarda yıkılan binaların enkazından YPG/PKK’lı teröristlerin depoladığı cephane fışkırıyor.
Erdoğan'dan AB'ye: Adaletten büyük değilimErdoğan'dan AB'ye: Adaletten büyük değilimErdoğan, sınırı geçerek Türkiye’ye girdikleri için tutuklanan iki Yunan askerinin Türkiye-AB Zirvesi’nde gündeme geldiğini belirttti.
Terör örgütü parti kurdu! ABD'den bu açıklama geldiTerör örgütü parti kurdu! ABD'den bu açıklama geldiABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, terör örgütü PYD/YPG tarafından kurulduğu iddia edilen yeni parti ‘Suriye Gelecek Partisi' ile ilgili partinin çoklu bir etnik yapıdan oluştuğunu ve o bölgenin yapısını temsil ettiğini düşündüklerini dile getirdi.
Erdoğan'dan son uyarı! 60 km girerizErdoğan'dan son uyarı! 60 km girerizCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Varna dönüşü uçakta gazetecilere konuştu: Irak yönetimi bize haber gönderdi. ‘Sincar’da gerekli operasyonu yapıyoruz’ dediler. Teröristler çıkartılıyorsa ne ala. Yoksa operasyon yaparız
Gerilim giderek tırmanıyor! Rest çektilerGerilim giderek tırmanıyor! Rest çektilerABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ürünlerine getirdiği devasa gümrük vergileri yüzünden çıkması olası ticaret savaşını frenleme misyonuyla Kongre'den bir heyet Pekin'i ziyaret etti.
Muhtemel Sincar operasyonu öncesi ABD’den yeni adımMuhtemel Sincar operasyonu öncesi ABD’den yeni adımABD Dışişleri Bakanlığında Siyasi ve Askeri İlişkilerden sorumlu Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Vekili Tina Kaidanow'un Türkiye ve Irak'ı ziyaret edeceği bildirildi.
Dikkat çeken zamanlama:Netanyahu hastaneye kaldırıldıDikkat çeken zamanlama:Netanyahu hastaneye kaldırıldıİsrail medyası, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun yüksek ateş şikayetiyle acil olarak Hadassah Sağlık Merkezi'ne götürüldüğünü ve muayane edildiğini bildirdi.
ABD’den kritik Menbiç ve Sincar YorumuABD’den kritik Menbiç ve Sincar YorumuABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Sincar bölgesindeki PKK varlığının Türkiye'yi tehdit ettiğini ifade ederek "PKK'nın Sincar bölgesinden çekildiğini görmek istiyoruz." dedi.
Milli Takım'dan tatsız prova! 2-0 Öne geçtik ama..Milli Takım'dan tatsız prova! 2-0 Öne geçtik ama..A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı.
Ajan krizinde ortalığı karıştıracak iddia!Ajan krizinde ortalığı karıştıracak iddia!İngiltere ile Rusya arasında yaşanan ajan krizi sebebiyle bazı ülkelerin Rusya’da yapılacak olan Dünya Kupası’na katılmayacağı iddia ediliyor.
Trump'tan telefonda Macron'a Türkiye mesajıTrump'tan telefonda Macron'a Türkiye mesajıABD Başkanı Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump Macron'a, 'Türkiye ile Suriye konusunda iş birliği geliştirilmeli.' mesajını verdi.
Türkiye'nin ihracat başarısındaki sırrı!Türkiye'nin ihracat başarısındaki sırrı!Türkiye'nin geçen yıl elde ettiği ihracat başarısında, firmaların 5 kıtada düzenlenen fuarlara katılımı önemli rol oynadı
Binlerce kişi bekliyordu Erdoğan onayladıBinlerce kişi bekliyordu Erdoğan onayladıCumhurbaşkanı Erdoğan, 7103 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u onayladı.
Tel Rıfat operasyonunda flaş gelişme!Tel Rıfat operasyonunda flaş gelişme!Zeytin Dalı Harekâtı'nda Afrin'den sonraki hedef olan ilçenin alınması için harekete geçildi. 27 Mart'ta düğmeye basan ÖSO ve Türk askeri, bölgedeki teröristleri tek tek etkisiz hale getirdi. Harita saatler içinde değişti.
Ankara Büyükşehir'e bomba isim!Ankara Büyükşehir'e bomba isim!Ankara'dan kulis bilgiler aktarmasıyla bilinen gazeteci Ahmet Yavuz, Ak Parti'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adının geçtiğini ileri sürdü. Yavuz'un Milli Gazete'eki yazısı şöyle:
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir rekora imza attı!Cumhurbaşkanı Erdoğan bir rekora imza attı!Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlığı da hesaba katıldığında bugün itibariyle ofisteki 5492. gününü doldurdu. 1938 yılında hayatını kaybeden Atatürk ise ofiste 5492 gün kalmıştı.
Dev projede önemli gelişme! Temmuz'da geliyor...Dev projede önemli gelişme! Temmuz'da geliyor...SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov, "Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ve STAR Rafineri inşaatı devam ediyor.
Binlerce kişiye faizsiz kredi! Bakan müjdeyi verdiBinlerce kişiye faizsiz kredi! Bakan müjdeyi verdiGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 500 Bin Anaç Koyun ve 250 Bin Düve projeleriyle temel amaçlarının, hayvan popülasyonunu artırmak ve et ithalatını önlemek olduğunu belirtti.
Erdoğan ile Hisarcıklıoğlu arasında ilginç dialog!Erdoğan ile Hisarcıklıoğlu arasında ilginç dialog!Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la aralarında geçen ilginç diyaloğu anlattı.
Borcu olanlar dikkat! Son ödeme tarihi 30 nisanBorcu olanlar dikkat! Son ödeme tarihi 30 nisanUğur Ünalan; İşçiler, işverenler, devlet memurları, isteğe bağlı sigortalı olanlar, sosyal güvenlik kurumlardan emekli aylığı alanlar, stajyer avukatlar ve işsizlik maaşı alan herkesin genel sağlık sigortası kapsamında olduğunu bildirdi.
NATO'dan Rus diplomatlar için kararNATO'dan Rus diplomatlar için kararİngiltere'de yaşayan eski Rus ajanın ölümünün ardından İngiltere ve Rusya arasında gerilen ipler dünyaya yayılıyor. En son olarak NATO bünyesindeki Rus diplomatların akreditasyonunu iptal etti.
Gökçek’in yaptırdığı Ankapark’ta yangın!Gökçek’in yaptırdığı Ankapark’ta yangın!Ankara’nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in en büyük projelerinden biri olan Ankapark inşaatında çıkan yangın hasara neden oldu.
İsrail'den çok konuşulacak Rusya açıklamasıİsrail'den çok konuşulacak Rusya açıklamasıİsrail İnşaat Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in Rusya ile sorununun olmadığını, ülkesindeki Rus diplomatların kovulmasının muhtemel olmadığını söyledi.
İngiltere'den flaş açıklama! Emin olmalıyızİngiltere'den flaş açıklama! Emin olmalıyızİngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, sınır dışı edilen Rus diplomatlarıyla ilgili, "Rus casuslarının başka herhangi bir ülkeye erişiminin engelleneceğinden emin olmalıyız" dedi.
5 bin lira ev kirasını ödeyemeyince intihar etti5 bin lira ev kirasını ödeyemeyince intihar ettiAdana'da eşi de kendisi gibi sağır ve dilsiz olan yaşlı adam, 5 bin lira kira borcunu veremediği için 3 katlı evin damından atlayarak intihar etti.
Tren iddialarına açıklama geldiTren iddialarına açıklama geldiABD Başkanı Donald Trump'la olası görüşmesi öncesi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Çin'in başkenti Pekin'i ziyaret etmek için "yüksek güvenlikli" trenle yola çıktığı ileri sürüldü.
Döviz kurundaki artışın arkasındaki bankaDöviz kurundaki artışın arkasındaki bankaDöviz kurundaki artışın nedenlerine bakıldığında Hazine Müsteşarlığı’nın gerçekleştirdiği tahvil ihalelerine teklif veren bankaların tutumları dikkat çekiyor.
Tosunun yengesi konuştu: Oraya çağırdılar...Tosunun yengesi konuştu: Oraya çağırdılar...Sakarya merkezli Çiftlik Bank soruşturması kapsamında tutuklanan şirketin yönetim kurulu üyesi Savaş Yıkılmaz ve firari şirket sahibi Mehmet Aydın'ın yengesi Hava Aydın'ın ifadelerinde dikkati çeken detaylar yer alıyor.
Ucuz otomobil vaadiyle milyonluk vurgun yaptılarUcuz otomobil vaadiyle milyonluk vurgun yaptılarAntalya'da düzenlenen operasyonda, 12 kişiden 1 milyon 746 bin lira aldığı öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Sincar'a operasyon: PKK'nın paçavraları kaldırıldıSincar'a operasyon: PKK'nın paçavraları kaldırıldıIrak'ta PKK'lı teröristlerin çekildiği iddia edilen Musul kentine bağlı Sincar (Şengal) ilçesine Irak ordusunun operasyon başlattığı bildirildi.
Tel Rıfat operasyonu başladı!Tel Rıfat operasyonu başladı!Zeytin Dalı Harekâtı'nda Afrin'den sonraki hedef olan ilçenin alınması için harekete geçildi.
ABD'nin 'S-400 tehdidine' Türkiye'den cevapABD'nin 'S-400 tehdidine' Türkiye'den cevapMilli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "S-400 alımı F- 35 alımını etkilemez. S-400 alımında sıkıntı yok. Hatta takvim öne alınabilir"dedi.
Başbakan Yıldırım'dan flaş AB açıklamasıBaşbakan Yıldırım'dan flaş AB açıklamasıAK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Varna'daki AB zirvesi ile ilgili olarak, "Zirvede AB’nin Türkiye’ye hakkaniyetli bir yaklaşım sergileyeceğine dair bir işaret göremedik" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika iptaliCumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika iptaliAK Parti TBMM Grup Toplantısı, AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanacak. Grubun, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacağı açıklanmıştı.
Her şeyi tek tek anlattı! Tosuncuk onu özel olarak seçmişHer şeyi tek tek anlattı! Tosuncuk onu özel olarak seçmiş80 bin kişiden son rakamlara göre 1 milyar lira para toplandığı Çiftlik Bank ile ilgili her gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkıyor.
MEB açıkladı! Liselere kayıt nasıl olacak, MSP nedir?MEB açıkladı! Liselere kayıt nasıl olacak, MSP nedir?Liselere MSP sınavı ile girilecek. Peki MSP sınavı nedir ve hangi liselere giriş için bu sınava girmek gerekiyor.
SÜPER LİG
TakımOGBMP
1Galatasaray26173654
2Medipol Başakşehir26165553
3Beşiktaş26148450
4Fenerbahçe26139448
5Trabzonspor26119642
6Kayserispor26118741
7Göztepe26117840
8Sivasspor261151038
9Akhisarspor26971034
10Yeni Malatyaspor26971034
11Bursaspor26961133
12Kasımpaşa26871131
13Aytemiz Alanyaspor26841428
14Antalyaspor26771228
15Osmanlıspor FK26761327
16Gençlerbirliği26691127
17Atiker Konyaspor26661424
18Karabükspor26332012
19Karabükspor1422108
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