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Netanyahu: Onları durdurmalıyız ve durduracağız!

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İran agresif bir imparatorluk inşa ediyor. İran'ı durdurmalıyız ve durduracağız." dedi.
Netanyahu: Onları durdurmalıyız ve durduracağız!
Netanyahu: Onları durdurmalıyız ve durduracağız! Netanyahu: Onları durdurmalıyız ve durduracağız! Netanyahu: Onları durdurmalıyız ve durduracağız!

ABD Başkanı Donald Trump ile dünkü Beyaz Saray görüşmesinde ağırlıklı   olarak İrankonusunu görüşen Netanyahu, bugün de Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler  Komitesi (AIPAC) 2018 Yıllık Konferansı'nda yaptığı konuşmada, İran karşıtı  mesajlarına devam etti.

Tahran'ın bölgedeki adımlarının tüm bölge ülkelerini tehdit ettiğini  savunan Netanyahu, "İran agresif bir imparatorluk inşa ediyor. İran'ı  durdurmalıyız ve durduracağız." şeklinde konuştu.

 

Nükleer anlaşmanın İran'ı daha tehlikeli ve savaşçı hale getirdiğini  iddia eden Netanyahu, İran'ın bölgede her geçen gün daha fazla ülke üzerinde  etkili olduğu savını bir harita üzerinde göstererek anlattı.

Öte yandan ülkesinde, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması  derinleşen Netanyahu'nun Trump yönetimiyle son dönemdeki yakın teması her iki  ülke kamuoyu tarafından dikkatle takip ediliyor.

TRUMP AÇILIŞA KATILABİLİR

Dünkü Trump-Netanyahu görüşmesinde de İran konusu öne çıkmıştı. Trump  ayrıca mayıs ayında Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'te açılacak ilk bölümü için  düzenlenecek törene katılabileceğini dile getirmişti.

AIPAC'in dünkü oturumuna katılan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de  İran'la nükleer anlaşmayla ilgili gelecek aylarda bir çözüm yolu bulunamazsa  ABD'nin anlaşmadan çekileceğini söylemişti.

Trump, 6 Aralık 2017'de, "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak"  tanıdığını ve Tel Aviv'deki Amerikan büyükelçiliğinin Kudüs'e taşıması noktasında  Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini açıklamıştı.

AIPAC, İsrail'in ABD'deki en önemli ve etkin lobi kuruluşlarından biri  olarak biliniyor ve her yıl yapılan geleneksel konferanslara ABD yönetiminden çok  sayıda isim konuşmacı olarak katılıyor.

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