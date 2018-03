Gomis: Fatih Terim'in gelişi ile adeta...

Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, BeIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu.



Fatih Terim'in gelişi, Tudor ile yaşadıkları, bu sezon içerisinde yaptıkları ve Beşiktaş'ın Avrupa macerasından da söz eden Gomis, sezon sonunda gülen tarafın kendileri olacağını söyledi.



İşte Bafetimbi Gomis ile yapılan röportaj...



Spor Toto Süper Lig hakkındaki izlenimlerin neler?



Burada yaptığım etkili başlangıcı Türkiye'deki ortama hızlı alışmama bağlıyorum. Çok büyük ve tarihi bir Türk kulübündeyim. Tutkulu ve Avrupa'nın eşsiz takımlarından birisi. Burada bana olan güven de işleri kolay idare etmemi sağladı. Takım olarak da benim için iyi olan oyun oynandığında, Karabükspor maçı gibi elimden gelenin en iyisini yapıyorum.



Geride bıraktığın sezonun bunda etkisi oldu mu?



Sezon başında hazırdım. Marsilya ile Ligue 1'de 21 gol attığım iyi bir sezondan sonra, bu performansta kalarak kendimi doğrulamak benim için önemliydi.



Fransa'da Türkiye Ligi çok tutkulu bir yer olarak biliniyor. Oradaki hayat nasıl?



Dünyanın her yerinde Türk kulüplerinin şevk ve tutkularını görüyordum. Galatasaray'a gelmeden önce bundan endişem vardı, ama dışarıdan gözüken büyük bir tutkunun içeride de aynı olduğunu gördüm.



Galatasaray'ın Türkiye'deki en güçlü takım olduğunu düşünüyor musun?



Size şu detayı vermek isterim; Türkiye Ligi'nde değerlerini açığa çıkaran iyi takımlar var. Galatasaray sezon boyunca ligin zirvesindeydi ve umuyorum ki sezon sonunda da orada oluruz.



Daha önce Fransa ve İngiltere'de oynadın. Fransa ve Türkiye liglerinin arasındaki farklar ne?



Bence her ligin kendine has özellikleri var ama Türkiye gerçekten tahmin edilenden çok çok iyi bir lig. İyi bir yapı var ve yeni gelen isimlerden de faydalanıyorlar. Tutkulu bir ortam, çok yetenekli oyuncular ve rekabetçi bir yer. Bu sezon Avrupa kulvarında da başarılılar. Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş son 16 takım arasına kaldı. Fransa'da yalnızca PSG bunu yapabildi. Monaco karşısında Beşiktaş'ın ne kadar iyi ve güçlü bir ekip olduğunu Şampiyonlar Ligi arenasında gördük.



Şu anda yer aldığın takımın başında çok büyük bir antrenör var. Fatih Terim hakkında neler söylersin, onunla çalışmak nasıl?



Fatih Terim ligi çok iyi tanıyan ve bizim için kolayklaştıran birisi. Bize sürekli güven veren bu ekiple en iyi neyin yapılacağını bilen birisi. Bir Türk kulübüyle Avrupa kupası kazandı ve Türk futbol tarihinde en bilinen antrenör. Ancak buraya geldiğimde adaptasyonumu sağlayan ve beni lige alıştıran Igor Tudor'u da unutmuyorum. Ancak Fatih Terim'in gelişi ile deyim yerindeyse adeta şarj olduk. O bizim için bir baba gibi. Bugünkü halimde katkısı oldu ve performansımı korumam sağladı. Herkesin önünde ona teşekkür etmek istiyorum ve umarım sezon sonunda onunla şampiyonluğu kazanırız.