Altay tankında yeni gelişme! Ertelendi

ALTAY Ana Muharebe Tankının seri üretimine talip firmalardan istenen ikinci “en iyi ve en son teklif' için (Best And Final Offer/BAFO) uzatmaya gidildiği öğrenildi.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın (SSM) ihaleye katılan firmalara yeni bir çağrıda bulunduğunu yazmıştı. Buna göre 8 Şubat 2018 tarihinde SSM’ye BAFO’larını sunan firmalardan 5 Mart 2018 tarihinde yeniden BAFO sunmaları istenmişti. Bu süreçte SSM'nin de Teklife Çağrı Dosyasında zorunlu alt yüklenici olarak belirlenen firmalar ile ayrı bir fiyat pazarlığı gerçekleştirmesi öngörülmüştü.



C4Defence'da yer alan habere göre bu çerçevede ihaleye katılan firmaların tekliflerinde fiyat ve fiyat dağılım ağacı yer alması talep edilmişti. Edinilen bilgiye göre BAFO için teklif süresi 9 Mart 2018 tarihine ertelendi. Bu arada SSM'nin alt yüklenici firmalarla pazarlıklara devam etmesi bekleniyor.