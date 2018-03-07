Terör destekçisi Wikipedia’dan "Türkiye’yi özledik" kampanyası

Terör destekçisi içerikleri nedeniyle yaklaşık 10 aydır Türkiye’den giriş yapılamayan İnternet ansiklopedisi Wikipedia, ‘Türkiye’yi özledik’ kampanyası başlattı.

Wikipedia’ya Türkiye’de erişim, ‘Suriye İç Savaşı’na yabancı müdahalesi’ (Foreign involvement in the Syrian Civil War) ve ‘Devlet destekli terörizm’ (State-sponsored terrorism) başlığında yazılan maddelerin içeriğindeki skandal ifadeler nedeniyle 29 Nisan 2017’den bu yana engelli.

Wikipedia’nın Facebook sayfası üzerinden ‘#WeMissTurkey’ (Türkiye’yi özledik) etiketiyle bir kampanya başlatıldı.

Bir hafta süreceği belirtilen kampanya kapsamında, Türkiye’ye ilişkin paylaşımların yapılacak. Profil fotoğrafını değiştiren Wikipedia, Türk kültürüyle ilgili yöneltilen soruları da yanıtlayacak.

Wikipedia’dan yapılan açıklamada “Bir sabah uyansanız ve Wikipedia’ya erişemeseniz ne hissederdiniz? Türkiye 10 ay önce bu durumu yaşadı. Türkiye’de yaşayan 80 milyon insan bir anda Wikipedia’yı okumaktan ve Wikipedia’ya destek vermekten alıkonuldu. İşte bu yüzden bu hafta boyunca Türkiye ile ilgili bilgiler paylaşacağız. #WeMissTurkey hasthagiyle bize Türk kültürüyle ilgili soruları sorun ve biz de bütün bir hafta boyunca bilgileri güncelleyelim” ifadeleri kullanıldı.

NEDEN KAPATILDI?

Wikipedia'ya 2017 yılının başında teröre destek veren içerikler nedeniyle erişim engeli uygulandı.

Ayrıca sitede bulunan Türkiye'yi DAEŞ terör örgütüyle aynı zeminde gösteren içeriklerin kaldırılmaması aksine Wikipedia tarafından koruma altına alınması nedeniyle erişim engeli geldi.

Türkiye'nin Wikipedia'dan dört talepte bulunduğu ancak Amerika merkezli kuruluşun bunlara yanıt vermediği belirtildi. Türkiye, Wikipedia'dan ülke içerisinde temsilcilik açması, uluslararası hukuka uygun davranması, mahkeme kararlarını uygulamaları ve Türkiye'ye yapılan karartma operasyonlarının bir parçası olmamasını talep etti. Dört talebin yerine getirilmesi ve içeriklerin kaldırılması durumunda sitenin yeniden erişime açılacağı belirtildi.