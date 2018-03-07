Bloomberg'in haberine göre Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yaptığı açıklamada, Ekonomi Bakanlığı'nın lobi faaliyeti için üç şirket ile görüştüğünü belirtti. Ekonomi Bakanlığı, lobi faaliyeti için pek çok kurum ile görüşüyor.
Zeybekci'nin açıklamasına göre, bu şirketler arasında ABD'li şirket Mercury de yer alıyor.
Ekonomi Bakanı, ayrıca, Türkiye'nin "ekonomik ve ticari menfaatlerine, isteklerine ve yol haritasına" ilişkin en uygun teklifler sunan lobi şirketleri ile görüşmelerin ilerleyeceğini dile getirdi.
08 Mart 2018 Perşembe20 C.Ahir 1439
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Türkiye'den çok kritik hamle!
Bloomberg'in haberine göre Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yaptığı açıklamada, Ekonomi Bakanlığı'nın lobi faaliyeti için üç şirket ile görüştüğünü belirtti. Ekonomi Bakanlığı, lobi faaliyeti için pek çok kurum ile görüşüyor.
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