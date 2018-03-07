Arjantin'in son diktatörü öldü

Arjantin'de 1976 yılındaki askeri darbe döneminde Buenos Aires vilayetindeki Posados de Haedo hastanesinde gizli bir işkence merkezi oluşturmaktan suçlu bulunan Bignone, askeri cunta döneminde işlediği insanlık suçları nedeniyle defalarca ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bignone onlarca insanın kaçırılması, doktor ve hemşirelerin işkenceye uğramasından bizzat sorumlu tutulmuştu.

Arjantin’in son cunta lideri Bignone, 1982’den 1983’e kadar ülkenin yönetimini elinde tutmuştu. Bignone, cunta döneminde 30 fabrika işçisinin kaçırılması ve işkence edilmesinden sorumlu tutulmuş ve cezalandırılmıştı.

Bignone ayrıca, 1970’li yıllarda CIA desteğiyle Latin Amerika’daki sağ diktatörler tarafından uygulanan Condor Operasyonu sırasında Arjantin’deki siyasiler, sivil toplum kuruluşu liderleri, öğrenciler ve entelektüellere karşı işlenen insanlık suçları nedeniyle de cezalandırılmıştı.