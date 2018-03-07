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Suudi Arabistan'dan 'Türkiye' açıklaması

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Suudi Arabistan'dan 'Türkiye' açıklaması
Suudi Arabistan, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın gazetecilere İran, Türkiye ve terörist gruplara karşı kullandığı "şer üçgeni" ifadesinin, Türkiye'ye yönelik olmadığını belirtti.
Suudi Arabistan'dan 'Türkiye' açıklaması Suudi Arabistan'dan 'Türkiye' açıklaması Suudi Arabistan'dan 'Türkiye' açıklaması

Bir takım lobicilik faaliyetlerinde bulunmak için yurt dışı seyahatlerine başlayan Suudi Arabistan'ın gelecek dönemki kral adayı Veliaht Prens Salman'ın, Mısır'da ziyaretinde, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu İran ve terörist gruplara yönelik skandal "şeytan üçgeni"söylemine yönelik açıklaması büyük tepki çekmişti.

Veliaht Prens'in sözlerine ilişkin Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği Elhadidi'yi yalanlamaya yönelik bir açıklama yayımladı.

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"TÜRKİYE'YE DEĞİL"

Suudi Arabistan Ankara Büyükelçiliği, konuya ilişkin yayınladığı açıklamada Prensin sözlerinin doğru olduğunu belirtti ancak bu sözler içerisinde hedefin Türkiye olmadığını belirtti.

Büyükelçilik, açıklamasında ''Veliaht Prens, şer güçlerden söz ederken Müslüman Kardeşler ve radikal grupları kast etmiştir'' diyerek "şeytan üçgen" açıklamasının Türkiye'yi kast edilerek söylenmediği belirtildi.

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