08 Mart 2018 Perşembe20 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:57Güneş 07:21Öğle 13:21İkindi 16:33Akşam 19:09Yatsı 20:28
    • 15°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 16°C Amasya
    • 12°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 14°C Balıkesir
  • BIST: 116.842 0.11
  • Altın: 161,610 -0.65
  • Dolar: 3,8000 0.17
  • Euro: 4,7105 0.00

Ryan Babel'e milli davet

»
Ryan Babel'e milli davet
Beşiktaş’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Hollanda Milli Futbol Takımı aday kadrosuna alındı.
Ryan Babel'e milli davet Ryan Babel'e milli davet Ryan Babel'e milli davet

Hollanda Milli Futbol Takımı’nın İngiltere ve Portekiz ile oynayacağı hazırlık maçlarında görev alacak aday kadro belli oldu. Ronald Koeman'ın belirlediği 33 kişilik kadroda Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Ryan Babel'in ismi de yer aldı. Babel, Portekiz ve İngiltere karşısında Koeman’ın forma şansı vermesi halinde sahada olabilecek.

Deneyimli oyuncu, milli forma ile çıktığı 46 karşılaşmada 7 gol atarak takımına katkı sağladı. 

kwhgx_1520433402_0199.jpg

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Gomis, Cenk Ergün'e böyle veda etti!Gomis, Cenk Ergün'e böyle veda etti!Galatasaray'dan ayrılan Sportif Direktör Cenk Ergün'ü, Fransız yıldız Bafetimbi Gomis unutmadı.
Cenk Tosun itirafı! 'Geldiğinden beri...'Cenk Tosun itirafı! 'Geldiğinden beri...'Everton'ın Senegalli forveti Oumar Niasse, takım arkadaşı Cenk Tosun hakkında açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in tarihi çınarıydı! 2. Lig'e düştülerSüper Lig'in tarihi çınarıydı! 2. Lig'e düştülerSpor Toto 1. Lig'de Çaykur Rizespor'a 5-1 mağlup olan Gaziantepspor'un bitime 8 hafta kala, 2. Lig'e düşmesi kesinleşti.
İdmanda olay! Burak Yılmaz’ı zor sakinleştirdilerİdmanda olay! Burak Yılmaz’ı zor sakinleştirdilerTrabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz ile yardımcı antrenör Mehmet Bülent Albayrak arasında tartışma çıktı. Tartışma büyümeden tatlıya bağlandı.
Ryan Babel'e milli davetRyan Babel'e milli davetBeşiktaş’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Hollanda Milli Futbol Takımı aday kadrosuna alındı.
Gomis: Fatih Terim'in gelişi ile adeta...Gomis: Fatih Terim'in gelişi ile adeta...Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ın yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis, özel açıklamalarda bulundu.
  • Caner'e şok suçlama! 'Para değil özür bekliyorum'07 Mart 2018 Çarşamba 14:48
  • 'Yabancı transferine yaş kotası gelsin'07 Mart 2018 Çarşamba 13:40
  • Quaresma'nın cezası için flaş yorum! '14 maç...'07 Mart 2018 Çarşamba 13:37
  • Aziz Yıldırım o hastalığa yakalandı!07 Mart 2018 Çarşamba 13:24
  • Japonya'da Galatasaray rüzgarı! Büyük ilgi...07 Mart 2018 Çarşamba 13:14
  • F.Bahçe'nin golcüleri Gomis'in yarısı etmedi07 Mart 2018 Çarşamba 11:40
  • Fenerbahçe'ye 300 milyon euroluk fatura!07 Mart 2018 Çarşamba 11:39
  • Altaylı'dan şok suçlama! G.Saray ceza alsın diye..07 Mart 2018 Çarşamba 11:37
  • G.Saray'dan tarihi karar! Vergi ödemeyecek07 Mart 2018 Çarşamba 11:36
  • Real Madrid PSG'nin fişini çekti!07 Mart 2018 Çarşamba 07:15
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri