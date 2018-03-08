Süper Lig'in tarihi çınarıydı! 2. Lig'e düştüler

Spor Toto 1. Lig'de Çaykur Rizespor'a 5-1 mağlup olan Gaziantepspor'un bitime 8 hafta kala, 2. Lig'e düşmesi kesinleşti.

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile Gaziantepspor, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Çaykur Rizespor, ligin son sırasında yer alan rakibini 5-1 ile geçip liderliğini sürdürdü. Gaziantepspor ise ligin bitimine 8 hafta kala küme düştü.

İbrahim Üzülmez yönetimindeki Çaykur Rizespor'a farklı galibiyeti getiren golleri 10, 71 ve 87. dakikalarda Lincoln, 32. dakikada Oğulcan Çağlayan ve 74. dakikada Samu kaydetti.

Üst üste 10. yenilgisini alan Gaziantepspor'un tek sayısı, 47. dakikada Erdal Özdemir'den geldi.

Uzun yıllar Süper Lig'de mücadele eden Gaziantepspor bu sonuçla matematiksel olarak Spor Toto 2. Lig'e düşmesi kesinleşti.