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Gomis, Cenk Ergün'e böyle veda etti!

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Gomis, Cenk Ergün'e böyle veda etti!
Galatasaray'dan ayrılan Sportif Direktör Cenk Ergün'ü, Fransız yıldız Bafetimbi Gomis unutmadı.
Gomis, Cenk Ergün'e böyle veda etti! Gomis, Cenk Ergün'e böyle veda etti! Gomis, Cenk Ergün'e böyle veda etti!

Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis, Galatasaray'daki görevi sona eren Cenk Ergün'le ilgili bir paylaşım yaptı. Galatasaray'da Futbol Direktörü olarak görev yaptığı dönemde Gomis'in takıma transferinde önemli rol oynayan Cenk Ergün, Fatih Terim'in takımın başına gelmesiyle Futbol Direktörlüğü'nden alınmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise Cenk Ergün'ün Galatasaray'daki görevi sona erdi. Gomis, kendisini Türkiye'ye getiren Cenk Ergün'ü unutmadı ve Instagram'dan yaptığı paylaşımla Ergün'e 'İyi şans' dileklerinde bulundu.

İşte Gomis'in Cenk Ergün paylaşımı

"Yaklaşık 8 ay önce, dostum Cenk imkansızı gerçekleştrdi ve beni bu inanılmaz kulübe ve ülkeye getirdi. Bana kazandırdığın bu büyük coşku için çok teşekkür ederim. Kulübe taraftarlara ve özellikle de bana İyi şanslar dostum. Her zaman kalbimdesin."

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