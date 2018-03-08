BAE lobicisi FBI’ya öttü!

ABD’de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) lehine yaptığı lobi faaliyetleri ortaya çıkan George Nader’in Federal Soruşturma Bürosu’na (FBI) ifade verdiği ve işbirliği yaptığı ortaya çıktı.

New York Times’a konuşan iki kaynak, Rusya soruşturmasını yürüten Özel Savcı Robert Mueller’in merceğine takılan Nader’in, Ocak ayında Dulles Uluslararası Havaalanı’nda FBI tarafından gözaltına alındığını ve o tarihten beri Mueller’in soruşturmasında düzenli olarak ifade verdiğini ve soruşturma kuruluna bilgi aktardığını belirtti.

İKİ KRİTİK TOPLANTI

2016’nın Aralık ayında New York’ta Trump’ın yakın çevresi ve BAE’li yetkililerin bulunduğu bir toplantıya katılan Nader’in, Ocak 2017’de ise Seyşeller Adası’nda, ABD’nin paralı asker ordusu Blackwater’ın kurucusu Erik Prince ile bir görüşmeye katıldığı ifade ediliyor. Kaynaklar, Prince’in Rus bir bankerle görüşmesinde de Nader’in yer aldığına dikkat çekti. Prince, Abu Dabi Veliahtı Muhammed bin Zayed’e hizmet edecek bir bölüğü 2011 yılında BAE’ye sevk etmişti.