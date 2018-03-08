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Şehit annesinin ağlatan mektubu!

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Şehit annesinin ağlatan mektubu!
Dünya Kadınlar Günü kapsamında aralarında şehit annelerininde bulunduğu yaklaşık 2 bin kadın Kocaeli Kadınları Bütün Şehitler ve Şehit Anneleri İçin Biraraya Geliyor programında biraraya geldi.
Şehit annesinin ağlatan mektubu! Şehit annesinin ağlatan mektubu! Şehit annesinin ağlatan mektubu!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi ve Kadınlar Konseyi'nin düzenlediği ve içersinde şehit annelerinin de bulunduğu 'Kocaeli Kadınları Bütün Şehitler ve Şehit Anneleri için Bir Araya Geliyor' programı Milli İrade Meydanı'nda yapıldı. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İlçe Belediye Başkanları şehit yakınları ve kadınlar katıldı. Şehitler için dualar okundu. Programa katılan kadınlara şehit isimlerinin yazılı olduğu yelekler ve Türk bayrakları dağıtıldı.

Derinceli şehit Emre Kaan Arlı'nın annesi Emine Arlı da "Çektiğiniz sıkıntıları ve yaşadığınız duyguları burada en derinden hissediyoruz. İleri'de Afrin'de yazdığınız destanı çocuklarımıza anlatacağız" diyerek Afrin'de yaşayan annelere yazdığı mektubu okudu. Şehit anneleri ve programa katılanlar duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu annelerin mutlu olduğu taktirde herkesin mutlu olacağını söyleyerek, "Kadın, insanın annesidir. Biz şehrimizde çok güzel hizmetler yapıyoruz ama en çok da anneler için yapıyoruz. Annenin yüzü gülerse toplumun da yüzü güler. Annemizi, kadınımızı önemsiyoruz. Kadınlara değer vermeyen toplum huzurlu bir toplum değildir" dedi.

Ardından Uğur Işılak ve Esat Kabaklı programa katlan kadınlara türküler söyledi.

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