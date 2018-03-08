Vizesiz AB için ahlaksız talep

AB’nin Türk vatandaşlarına vize serbestisi konusunda Ankara’nın sunduğu önerileri olumlu değerlendirdiği, ancak üç noktada iyileştirme isteyeceği öğrenildi. Konunun gelecek yılki AP seçimleri öncesinde çözülmesi hedeflenirken, talepte bulunulan üç nokta ise tartışma yaratacak cinsten.

İŞTE AB’NİN TALEPLERİ

Alman Die Welt gazetesinin üst düzey AB yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Türkiye’nin Türk vatandaşları için vize serbestisi önündeki engellerin aşılması amacıyla bir ay önce yaptığı öneriler Brüksel’de olumlu yankı buldu. Ancak, AB’nin vize serbestisi karşılığında bu yıl sonbahar aylarından itibaren Türkiye’de tutuklu bulunan gazetecilerin serbest bırakılmasını ve tasfiye edilen devlet memurlarından bir kısmının görevlerine geri dönmesini beklediği de haberde yer aldı. Türkiye’nin ise Avrupa Parlamentosu’nun önümüzdeki yıl şubat ayı sonuna kadar vize serbestisine yeşil ışık yakmasını beklediği, oylamanın AP seçimleri sonrasına sarkmaması beklentisi içinde olduğu belirtiliyor. Türk hükümeti, vize serbestisi için AB’nin talep ettiği 72 koşuldan yedisi dışındakileri yerine getirmiş, başta terörle mücadele yasasındaki değişiklikler olmak üzere karşılanmayan yedi koşulla ilgili olarak bir ay önce AB’ye teklifte bulunmuştu. Die Welt’e konuşan ve isimleri açıklanmayan üst düzey AB yetkilileri, Türkiye’nin sunduğu önerilerin “çok önemli” ilerlemelere işaret ettiğini belirtti.

Türkiye, vize serbestisinin şubata kadar netleşmesini istiyor.

EUROPOL İŞBİRLİĞİ

AB Komisyonu’nun önerilerle ilgili değerlendirmesini bu hafta içinde Türk yetkililere ileteceği ve üç noktada iyileştirmeye gidilmesini talep edeceği belirtiliyor. Brüksel’in terörle mücadele yasasında daha fazla orantılılık talep edeceği, ayrıca veri korumayla Avrupa polis teşkilatı Europol işbirliği anlaşmasında da iyileştirmelere gidilmesini isteyeceği belirtiliyor.