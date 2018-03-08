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Mustafa Cengiz: 'Bu sene Kadıköy'de...'

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Mustafa Cengiz: 'Bu sene Kadıköy'de...'
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, iki hafta sonraki Fenerbahçe maçında şanssızlığı kıracaklarını iddia etti.
Mustafa Cengiz: 'Bu sene Kadıköy'de...' Mustafa Cengiz: 'Bu sene Kadıköy'de...' Mustafa Cengiz: 'Bu sene Kadıköy'de...'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, iki hafta sonra Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynayacakları derbiyi değerlendirirken, şampiyonluk konusunda da konuştu.

Mustafa Cengiz, Kadıköy'deki şanssızlığı bitireceklerini dile getirdi.

 

'F.Bahçe derbilerindeki şanssızlığınız bu sene biter mi? Kadıköy'e gidecek misiniz?' şeklindeki soruya Mustafa Cengiz ''Allah'tan bir mani olmazsa gideceğim. Umarım galibiyet dileğimiz gerçekleşir. Beşiktaş da 10 yıldır yenemiyormuş. Birçok rakibimiz sorduğunuzda şampiyonluğa tercih ediyorlar, Galatasaray'ı yenmeyi. Bu bize gurur veriyor'' cevabını verdi.

Şampiyonluk yarışını da değerlendiren Mustafa Cengiz ''İnşallah şampiyonluğu hak eden kazanır, hak eden Galatasaray olur. En büyük rakibimiz 3 tane; Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe'' dedi.

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