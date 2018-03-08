Volkan'dan Kocaman'a 'Derbide yaptığım...'

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz hafta perşembe günü Beşiktaş ile oynadığı kupa maçına kırmızı kartlar damga vurmuştu.

Özellikle Volkan Demirel’in hakeme itirazdan oyundan atılması, Aykut Kocaman’ı fazlasıyla öfkelendirmişti. Kocaman, hem derbinin ardından hem de Akhisar yenilgisi sonrası yaptığı açıklamalarda, Volkan’a olan kızgınlığını net bir şekilde dile getirdi.

Fanatik'in haberine göre; ikili arasındaki buzlar, dün yapılan özel görüşmeyle eridi. Tecrübeli file bekçisi, “Yaptığım harekette hatalıydım. Çok kritik bir dönemde takımı yalnız bıraktım” dedikten sonra Aykut Kocaman’dan özür diledi.

Kocaman da öğrencisinin gerçekten üzgün olduğunu görerek bu özrü kabul etti. Böylece Yeni Malatya maçı öncesi yaşanan kaleci krizi de çözülmüş oldu. Cezasını tamamlayan Volkan Demirel, Yeni Malatyaspor maçında Kameni’den eldivenleri geri alacak.