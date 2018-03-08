Aselsan üretti! Tankların korkulu rüyası

Aselsan tarafından yerli imkanlarla geliştirilen Aselsan Tanksavar Füze Sistemi sahip özelliklerle göz dolduruyor.

Füzelerin yanı sıra Sisteme yakın koruma maksatlı 7.62 mm, 12.7 mm veya 25 mm makineli tüfek entegre edilebilmekte. Sistem ayrıca, 4 adet tanksavar füzesi (HELLFIRE, JAVELIN, KORNET-E, OM­TAS, SHERSHEN vb.) taşıyabilen bir Silah Platformu.

Entegre edildiği araç üzerinden gece, gündüz ve kötü hava koşullarında kara hedeflerine karşı yüksek etkinlik sağlayan ve kullanıldığı platforma hareketli olduğu hâlde hedef gözetleme ve takip imkanı sunan ASELSAN Tanksavar Füze Atıcı Sistemi, iki eksende stabilize ediliyor ve lazer mesafe ölçücü ile destekleniyor.

Aselsan Tanksavar Füze Sistemi hafif, düşük hacimli ve hem yeni üretilen hem de envan­terde yer alan yüksek hareket kabiliyetine sahip araçlara entegre edilmeye uygun olup ilgili araçların imha kabiliyetini dikkate değer oranda artırıyor. Sistem araç içerisinde yer alan bir operatör paneli aracılığıyla kullanılabiliyor.

Teknik Özellikler:

2/4/8 adet atışa hazır tanksavar füzesi

İki eksende stabilize taret

Araç hareketli olduğu halde hedef gözetleme ve takip

Gündüz Görüş Kamerası ve Termal Kamera ile hedef tespit ve teşhisi ve lazer ile hedef mesafesi belirleme

Bilgisayar kontrollü atış kontrol Komuta Kontrol Sistemi tarafından yönlendirilen hedef koordinatlarına otomatik olarak yönlenebilme

Otomatik hedef takibi

Hedefin füze etkin menzilinde olması durumunda otomatik menzilde uyarısı

Sistemin araç içerisinden kullanımı için Sistem Operatör Paneli

Yanca sürekli 360° dönüş

Komuta Kontrol Sistemi ile entegre