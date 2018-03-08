Terör örgütü YPG'den "aşiret" hamlesi!

Afrin’de sıkışınca panikleyen terör örgütü, daha önce Türkiye’ye desteğini açıklayan aşiretlerin ileri gelenlerini rehin aldı.

TSK ve ÖSO’nun Zeytin Dalı Harekâtı’nda 48 günde 750 kilometrelik alanın teröristlerden temizlemesi, yaklaşık 3 bin teröristin etkisiz hale getirilmesi örgütün paniğini artırdı. YPG/PKK, Afrin şehir merkezindeki sivil halk üzerindeki baskısını üst seviyeye çıkardı.

AŞİRET LİDERLERİNİ REHİN ALIYORLAR

Güvenilir kaynaklardan alınan bilgilere göre, örgüt Afrin’de aşiret liderleri ve ileri gelen aileleri rehin alıyor ya da gözaltında tutuyor. Sivillerin çıkışına izin vermiyor. Terör örgütünün sivillerle destekleyeceği sert bir meskun mahal çatışmasına hazırlandığı tespiti yapılıyor. Bir yandan da Menbiç’ten Afrin’e sivil görünümlü teröristlerin geçişleri sürüyor. Silahlı araç geçişiyle hareket etmeleri durumunda TSK’nın kendilerini vuracağını bildikleri için sivillerin arasına karışan teröristlerin, Afrin’e bu yolla girdikleri belirtildi. Esed’in milis yapılanmasının da Afrin’e farklı noktalardan ve siviller arasında giriş yapmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Dün Türk jetlerinin vurduğu Cinderes’te ise kasabanın merkezine doğru meskun mahal çatışmaları başladı. Afrin’in kuzey doğusunda ise Esed milislerinin girmeye çalıştığı Kafr Jana köyü teröristlerden temizlendi, Buradaki terör kampına girildi. Ayrıca dün Meydanköy Barajı ile Cinderes’e hakim stratejik bir tepede kontrol sağlandı. Afrin merkezinin anlık olarak takip edildiği ve teröristlerin hendek kazdığı öğrenildi.

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