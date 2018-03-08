ABD geri adım attı: Rumlara jet yalanlama!

6. Filo sözcüsü, Amerikan donanma gemilerinin tatbikat amacıyla bölgede olduğunu söyledi.

Kıbrıs açıklarına giden Amerikan donanmasından açıklama geldi. 6. Filo sözcüsü, ABD gemilerinin tatbikat için bölgede olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı’na bugün bilgi veren Türk güvenlik kaynakları, Yunanistan ve Güney KıbrısRum Yönetimi'nin, planlı tatbikatlar için bölgede bulunan ABD'ye ait savaş gemilerinin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını korumak için geldiği yönünde algı operasyonu yaptığını ifade etti.

BAŞBAKAN YILDIRIM: KARŞILIĞINI GÖRECEKLER

Başbakan Binali Yıldırım, hidrokarbon aramaları için Doğu Akdeniz’e bir arama gemisi gönderen ExxonMobil şirketine “Karşılığını görecek” diye çıkışmıştı.