Nurettin Yıldız hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kadınlara yönelik açıklamaları tepkilere sebep olan Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız hakkında soruşturma başlattı.
"6 yaşında çocukla evlenilebilir'' sözleri tepkilere sebep olan Yıldız son olarak ''kadınların kocalarından dayak yedikleri için şükretmeleri'' yönünde açıklamalar yapmıştı.
Bu sözleri ihbar kabul eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yıldız hakkında resen soruşturma başlattı.
''Halkı kin ve düşmanlığa tahrik'' suçundan yürütülecek soruşturma kapsamında Yıldız'ın ifadesinin alınacağı bildirildi.