PYD'den alçak plan! İmam ve papazları...

PKK/PYD terör örgütünün amacının, hoca ve papazları toplayarak alçak bir plan hazırlığı içinde olduğu öğrenildi.

Birkaç güne kadar TSK ve ÖSO tarafından kuşatılacak olan Afrin’de canlı kalkan olarak din adamlarını kullanıp, öldüklerinde ise dünyaya “Türkiye din adamlarını bile öldürdü” diye kara propaganda yapmak olduğu öğrenildi.

Türkiye’nin sözde NATO müttefiki ABD’nin binlerce TIR silah-mühimmat ve milyarlarca dolar parayla semirtip büyüttüğü kanlı terör örgütü PKK/PYD, Türkiye’yi zor duruma düşürmek için insanlık dışı bir yola başvurdu. Akit’e devletin iyi haber alan kaynaklarından gelen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütü, Menbiç’ten Afrin’e kadar işgali altındaki bütün yerleşim yerlerinde bulunan hoca ve papazları toplayarak yakınlarıyla birlikte Afrin’e götürdü. Güvenlik kaynakları, terör örgütünün amacının birkaç güne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından kuşatılacak olan Afrin’de canlı kalkan olarak din adamlarını kullanıp, öldüklerinde ise dünyaya “Türkiye din adamlarını bile öldürdü” diye kara propaganda yapmak olduğuna dikkat çekiyor.

İMAM VE PAPAZLARIN ÖLÜMÜNÜ KULLANACAKLAR!

İnsanın tüylerini diken diken eden bilgi Akit’e dün güvenilir kaynaklardan ulaştı. Buna göre, Zeytin Dalı Harekatı’nın başından bu yana, batılı ülkelerin kurmay aklı ve inşa ettirilen beton korugan ve tünellere rağmen Mehmetçik ve ÖSO karşısında tutunamayan terör örgütü PKK/PYD, son çare olarak Afrin’deki şehir savaşında sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya karar verdi. Sahadaki Türk görevlilerin halktan aldığı bilgilere göre, çevre yerleşim birimlerinden binlerce sivili Afrin şehir merkezine zorla götürüp önemli binalara yerleştiren terör örgütü, bununla da yetinmeyip şeytani bir plana tevessül etti. Terör örgütü, Afrin dışında işgali altındaki Menbiç ve çevresindeki yerleşim yerlerinde bulunan imam ve Hristiyan Ezidi papazları silah zoruyla toplayarak Afrin şehir merkezine götürdü. Örgütün amacı, Afrin şehir merkezinde meydana gelecek şiddetli çatışmalar sırasında imam ve papazların ölmesini sağlayarak Türkiye’yi dünyada zor duruma düşürmek. Batılı sahiplerinden aldıkları çok belli olan akılla, “Türkiye, sivilleri hatta hoca ve papazları bile öldürdü” propagandası yapmak. Türk Ordusu ise sivil kalkanlar için kılı kırk yaran planlar yaparak ilerliyor. İçinde sivillerin canlı kalkan yapıldığı binalar tek tek tespit ediliyor. Bu binaların vurulmaması için planlar tekrar tekrar gözden geçiriliyor.

CAMİ VE HASTANELERİ DE CEPHANE DEPOSUNA ÇEVİRDİLER!

Öte yandan, terör örgütü PKK/PYD, Afrin’de başlayacak olan şehir savaşlarına insanlık dışı hain planlarla hazırlanmaya devam ediyor. Terör örgütü, Türk Ordusu’nun vurmayacağını iyi bildiği cami ve hastaneleri de stratejik silah ve mühimmatları için cephaneliğe dönüştürmüş durumda. Terör örgütü ve akıl veren batılı sahipleri o kadar alçaklar ki, örgütün tutunamayacağını anlayarak kaçmaya başlayacağı sırada da cephaneliğe dönüştürülen cami ve hastaneler, yine terör örgütü tarafından havaya uçurulacak. Bunun suçu da yine Türk Ordusu ve ÖSO güçlerine atılacak. Uzmanlar, tarihin gördüğü en kanlı ve alçak terör örgütü PKK/PYD ile savaşmanın, akla gelebilecek en aşağılık taktikleri hesaba katarak yapılması gerektiği için terör örgütü karşısındaki ilerleyişin nispeten yavaş olduğuna dikkat çekiyorlar.