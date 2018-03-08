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ABD resmen yardım istedi! 'İyi düşünün...'

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ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Afrika ülkelerinden Kuzey Kore'ye baskı yapmalarını istedi.
ABD resmen yardım istedi! 'İyi düşünün...'
ABD resmen yardım istedi! 'İyi düşünün...' ABD resmen yardım istedi! 'İyi düşünün...' ABD resmen yardım istedi! 'İyi düşünün...'

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Afrika  ülkelerine, Kuzey Kore’nin nükleer silah programına karşı uygulanan uluslararası  çabalara destek olması çağrısında bulundu. 
 
Tillerson, Afrika turu kapsamında ziyaret ettiği Etiyopya’da Afrika  Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed’le baş başa görüşme gerçekleştirdi.  Muhammed ve Tillerson görüşme sonrası basın mensuplarının karşısına geçerek  soruları yanıtladı.
 
Bakan Tillerson, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması ve Kuzey  Kore’nin nükleer çalışmalarına karşı yürütülen küresel çabalara Afrika  ülkelerinin katkıda bulunabileceğine dikkati çekerek, "Afrika ülkeleri, Kuzey  Kore'ye yönelik baskılara destek olabilir.” dedi.
 
ABD’nin Afrika ülkeleriyle uzun yıllardır güçlü ilişki ve ortaklık  yürüttüğünü dile getiren Tillerson, güvenlik alanında sahada ortak çabaların  ortaya konduğunu hatırlattı.
 
Tillerson, Afrika’nın önemli ölçüde büyüyen bir nüfusa sahip olduğunu  ve ekonomik gelişme gösterdiğini, bunun da Afrika’yı gelecekte ABD’nin çıkarları  için önemli bir yer kıldığını anlattı.
 
Çin’in Afrika’da büyüyen etkisine ilişkin Tillerson, Çin’in kıtada  gösterdiği çabalardan rahatsız olmadıklarını ancak Afrika ülkelerinin bu  yatırımların karşılığını iyi düşünmesi gerektiğini kaydetti.
 
Komisyon Başkanı Muhammed ise Tillerson ile görüşmesinin çok verimli  geçtiğini belirterek, Afrika ülkeleri ve ABD arasındaki ticari ve ekonomik  bağların güçlenmesini istediklerini söyledi. Muhammed, ABD’nin, Birliğin kıtadaki  barış ve istikrarı sağlamak için gösterdiği çabalara daha fazla destek olmasını  beklediklerini vurguladı.
 
Trump sorularını yanıtlamadı
 
Öte yandan Tillerson basın mensuplarının Trump’ın Afrika ülkeleri  hakkında sarf ettiği “iğrenç ülkeler” sözüne yönelik soruları yanıtlamaktan  kaçındı.
 
Tillerson'un bugün Etiyopyalı yetkililerle yapacağı görüşmeden sonra  Cibuti, Çad, Kenya ve Nijerya'yı ziyaret etmesi bekleniyor. Ziyaretlerden önce  Tillerson, Afrika'ya ek olarak yaklaşık 533 milyon dolar insani yardım  yapacaklarını açıklamıştı.

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