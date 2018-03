Regaip kandilinde nasıl dua ve ibadet edilir, hangi güne denk geliyor?

Müslümanlar için en önemli günlerinden biri olan Regaip Kandilini bu ay içerisinde idrak edilecek. İbadetine yön vermek isteyenlerin merak ettiği 2018 Regaip Kandili ne zaman olacak? Üç ayların müjdecisi olan Regaip kelime manası olarak pek çok ihsan demektir. Regaip kandili ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir. Regaip Kandili üç ayların başlangıcıdır. Bu özel günde ibadetlerini yerine getirmek isteyenler için Diyanet Regaip Kandilinin hangi günde idrak edileceğini açıkladı.

2018 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Recep, Şaban ve Ramazan ayını içinde barındıran üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 18 Mart ile 19 Mart'ı bağlayan gece idrak edilecek.

İbadetlerine yön vermek isteyen vatandaşların merak ettiği 2018 Kandil günleri ise aşağıda sıralanmıştır. Buna göre;

Miraç Kandili 13/14 Nisan 2018 Cuma'yı Cumartesiye bağlayan gece

Berat Kandili 30 Nisan/01 Mayıs 2018 Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece

Mevlid Kandili 19/20 Kasım 2018 Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece

REGAİP KANDİLİ NEDİR?

Regaib, arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be", kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, taleb edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir. Kelime olarak "Regâib'in aslı budur.

REGAİP KANDİLİ ORUCU

Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili orucu ile ilgili Nihat Hatipoğlu takipçilerinin sorularını yanıtlandı. Hatipoğlu Regaip Kandili orucu bir gün sonrada tutulabilinir veya öncede tutulabilinir. Fakat burada dikkat etmeniz gereken bir diğer husus orucu tek gün tutmamanızdır. Regaip Kandili orucu perşembe ve cuma günü olarak iki gün tutmalısınız. Nihat Hatipoğlu Regaip kandiline özel bir oruç olmadığını ifade ederek nafile orucunun tutulabileceğine işaret etti.

Nasıl niyet edilir?

Regaip kandilinde oruç tutmak çok faziletli bir nafile ibadettir.Bu oruç farz olmayıp sünnettir.Bugün oruç tutanlara 1 yıl oruç tutmuş sevabı verilir. Bu oruca geceden niyet etmek gerekir.

RECEP AYI İBADETİ VE NAMAZI

Üç ayların ilki olan Recep, "yüceltilmiş, içine ikramlar konulmuş ay" ve "hazırlanmak" manalarına gelmektedir.

Selman-ı Farisi(ra)dan rivayet ediliyor ki:

Receb-i Şerif'in hilali girdiğinde Efendimiz (sav) bana hitaben buyurdular ki:

-''Ey selman! Her kim ki Receb ayında her rekatta BİR FATİHA, ÜÇ İHLAS ve ÜÇ de KAFİRUN SURESİ'ni okuyarak otuz rekat namaz kılarsa Allhü teala (cc) hazretleri o kimsenin günahlarını af ve mağfiret eder. Ona senenin tamamını oruç tutmuş sevabı verir. Gelecek seneye kadar namaz kılanlardan yazılır. Her gün onun için bedir şehitlerinden bir şehidin ameli kadar ameli yükselir.''

Receb ayının ilk günü girince Allah rızası için iki rekat nafile namaz kılınır. Sonra samimiyetle günahlara tövbe edilir. 111 defa “Allahümme salli ala Muhammed” diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir. 1660 defa “ya Allah” diye tesbih çekilir.

Üç aylar boyunca her gün 1100 kere la ilahe illallah, 100 kere de Muhammedürresulullah diye bu tesbihe devam edilir. Üç ayların sonunda ise 90 bin kelime-i tevhid çekilecektir.

1100 defa la ilahe illallah

100 defa Muhammedürresulullah

100 defa ya Allah

111 defa Allahümme salli ala Muhammed