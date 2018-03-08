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Karar verildi! Negredo geri dönüyor

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Karar verildi! Negredo geri dönüyor
Fenerbahçe ve Trabzonspor'u yenerek saha ve fikstür avantajını lehine çevirmeye başlayan Siyah-Beyazlılar, son 10 haftada İstanbul dışında sadece 2 deplasmana çıkacak.
Karar verildi! Negredo geri dönüyor Karar verildi! Negredo geri dönüyor Karar verildi! Negredo geri dönüyor

Bu avantajı iyi kullanmak isteyen Beşiktaş, kalan maçlarda minimum puan kaybı ile 3'üncü şampiyonluğu almanın hesaplarını yapıyor. Beşiktaş'ın bu yoldaki ilk rakibi ise Gençlerbirliği olacak. İki takım cumartesi akşamı Vodafone Park Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmayı 2-1 kaybeden Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda iki kez yenerek kupanın dışına ittiği rakibini bu kez ligde de mağlup ederek 3 puanı almak amacında.

NEGREDO İLK ONBİRE DÖNÜYOR

 

Geniş kadroda zaman zaman zorunluluktan, zaman zaman da kendi tercihi ile her hafta ufak değişiklikler yaparak ilk on biri oluşturan Şenol Güneş'in Gençlerbirliği karşısında da bir kaç değişiklik yapması bekleniyor.

Cezası devam Quaresma'nın yanı sıra ayak parmağı kırık olan Pepe, Gençlerbirliği'ne karşı oynamayacak iki isim. Quaresma'nın yerine cumartesi akşamı Lens'e bir şans daha vermesi yüksek ihtimal. Ancak Hollandalı oyuncunun yerine bu kanatta Mustafa Pektemek'te forma giyebilecek diğer isim olarak öne çıkıyor. Bu kanattaki başka bir alternatif ise Adriano ve Caner'in önlü arkalı oynaması olacak. Ancak Adriano'nun riske edilmeme seçeneğinin ağır basması durumunda Lens sağ kanat için yine birinci seçenek olacak. Pepe'nin yerine de geçen hafta olduğu gibi Tosic ve Medel stoper ikilisini oluşturacak.

Tecrübeli hocanın Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında oyuna girdikten sonra 4 asist yaparak iki maçta kazanılan 6 puanının baş mimarı olan Negredo'yu Gençlerbirliği maçında ilk on bire koyarak ödüllendirmesi bekleniyor. 24'üncü hafta itibariyle asistçiliği golcülüğünün önüne geçen ve 6 asist yaparak önemli bir rakama ulaşan Negredo, performansı ile ilk on birde oynamayı ne kadar çok istediğini Trabzonspor ve Fenerbahçe maçlarında göstermişti. Asist yaptığı ve gol attığı maçlarda doğrudan 10 puan kazandıran İspanyol golcü bu hırsıyla son 4 maçta gol atamayan Vagner Love'un bir adım önüne geçti.

4 FUTBOLCU İÇİN SARI KART ALARMI

Gençlerbirliği maçına 4 futbolcunun sarı kart ceza sınırında çıkacak olması teknik heyeti alarma geçirmiş durumda. Gençlerbirliği maçının ardından ligin zirvesini yakından ilgilendiren karşılaşmada Medipol Başakşehir maçına çıkacak olan Siyah-Beyazlı takımda Tolgay, Adriano, Oğuzhan ve Medel sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 4 oyuncunun sarı kart görme riski Mediol Başakşehir maçı öncesi fazlasıyla endişe yaratan bir durum. Fenerbahçe maçından önce de kart sınırında 4 futbolcu ile Konya deplasmanına giden Siyah-Beyazlılar, Talisca ve Pepe'ye gösterilen kartlardan sonra iki futbolcuyu derbi maçında oynatamamıştı. Teknik direktör Şenol Güneş'in bu dört futbolcu ile özel bir toplantı yaparak kart görmemeleri konusunda ciddi bir uyarı yapması bekleniyor.

Her ihtimale karşı Oğuzhan, Tolgay ve Medel üçlüsünü aynı anda oynatarak riske girmeyecek olan Güneş, bu üçlüden en az birini Gençlerbirliği karşısında yedek oturtacak.

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