Hasan Şaş: Maddi sorunlarımız var

Umutlu mesajlar veren Şaş, "Galatasaray'ın ve bizlerin olduğu her yerde tek hedef şampiyonluktur" dedi.



"TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK"



Tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyen Hasan Şaş, "Tabi hedefimiz her zaman Galatasaray'ın ve bizlerin olduğu her yerde şampiyonluktur, bu kaçınılmaz. Biz kendi futbolumuzu üst seviyeye taşımak istiyoruz. Tabi eksiklerimiz var. Bunu herkes biliyor. Bilinen bir şeyi de saklamaya gerek yok. Biliyorsunuz; N'diaye gitti, Fernando sakat, orta sahada o konuda sıkıntı çekiyoruz. Ama oynayan arkadaşlar da iyi oynuyor, bunu da belirtmek lazım. Neden bunları söylüyorum? Çünkü ilk yarıda Donk ve Selçuk hiç süre almamışlardı. Biz bunların futbol seviyesini yukarılara çekmek istiyoruz, çektik de." dedi.



"OYUNCULARIMIZ İYİ ÇALIŞIYOR"



Oyuncuların durumuyla ilgili konuşan Hasan Şaş, "Donk biraz kendine geldi. Selçuk'u zaten iyi tanıyoruz. Oynadıkça daha iyi olacak. Onların açığını böyle kapatmaya çalışıyoruz. Ama biliyorsunuz şampiyonluk yolunda daha da iyi, daha da kaliteli oyunculara ihtiyacımız var.Bizim de Donk'un, Tolga'nın, Selçuk'un, sahalara döndüğünde Fernando'nun seviyesini yukarılara çıkardığımız zaman ipi göğüsleyeceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



"FELSEFEMİZ İYİ FUTBOL"



Takım olarak ilk felsefelerinin iyi futbol oynamak olduğunu vurgulayan Hasan Şaş şöyle devam etti;



"Takım olarak ilk felsefemiz iyi futbol oynamak. Sizler de görüyorsunuzdur, maçlarda bunu yansıtmaya çalışıyoruz. Amacımız bunun üzerine koyarak ilerlemek. Hedefimiz bu. Yani Galatasaray 'ın hedefi kaybetse bile keyif veren futbol oynamak. Başarı da; motivasyon, konsantrasyon, futbolcularla bire bir konuşmalarımızın çok büyük etkisi var. Nerede nasıl oynayacaklarını, nasıl davranacaklarını, teknik heyetle birlikte sürekli anlatıyoruz. Sağ olsunlar onlar da çok iyi profesyoneller. Biliyorsunuz maddi sorunlarımız var. Buna rağmen çok iyi savaşıyorlar. İyi oynamaya çalışıyorlar. İyi bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. Bunlar çok önemli. Biz de elimizden geldiğince onlara destek vermeye çalışıyoruz"