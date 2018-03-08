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Dünyaca ünlü isimden Afrin paylaşımları!

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Dünyaca ünlü isimden Afrin paylaşımları!
Türk hacker grubu Ayyıldız Tim, Xabi Alonso'nun 4.1 milyon takipçili Instagram hesabını hackledi ve hesaptan Afrin ile ilgili paylaşımlar yaptı.
Dünyaca ünlü isimden Afrin paylaşımları! Dünyaca ünlü isimden Afrin paylaşımları! Dünyaca ünlü isimden Afrin paylaşımları!

Dünyaca ünlü İspanyol futbolcu Xabi Alonso'nun resmi Instagram hesabı, Türk hacker'lar tarafından ele geçirildi. Hesaptan TSK'nın Afrin'de sürdürdüğü operasyona yönelik üç paylaşım yapıldı.

Alonso'nun 4 milyon takipçili hesabından yapılan ilk paylaşımda Fenerbahçe logosu kullanıldı ve Türkiye'nin Afrin operasyonunu desteklediği ifade edildi. İkinci paylaşımda TSK'nın kullandığı bir füze görseli yayınlanırken üçüncü paylaşımda Ayyıldız Tim logosu paylaşıldı ve şu not düşüldü: 'Hesabınız Türk siber ordusu Ayyıldız Tim tarafından hacklenmiştir. DM yazışmalarınız ve önemli bilgileriniz ele geçirilmiştir'

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Son olarak Xabi Alonso'nun hesabından Kadınlar Günü kutlaması yapıldı

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