09 Mart 2018 Cuma21 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:55Güneş 07:19Öğle 13:21İkindi 16:34Akşam 19:10Yatsı 20:29
    • 15°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 116.567 -0.24
  • Altın: 162,416 0.48
  • Dolar: 3,8228 0.60
  • Euro: 4,7122 0.04

Putin flaş açıklamalar! Trump'ı övdü...

»
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ı överken, ABD’nin siyasi siteminin kendisinde hayal kırıklığı uyandırdığına işaret ederek, "ABD’nin siyasi sistemi kendi kendini yiyip bitiriyor” dedi.
Putin flaş açıklamalar! Trump'ı övdü...
Putin flaş açıklamalar! Trump'ı övdü... Putin flaş açıklamalar! Trump'ı övdü... Putin flaş açıklamalar! Trump'ı övdü...

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus devlet televizyonunda yaptığı ve dün yayınlanan bir belgesel çekiminde, Trump'ı büyük bir iletişimci olarak tanımladı.

ABD Başkanı Trump hakkında ne düşündüğü sorulan Putin, “Beni hiç yanıltmadı. Üstelik kişisel olarak benim üzerimde iyi bir intiba bıraktı” dedi.

 

Geçen yıl uluslararası bir zirvede bir araya gelen Putin, Trump'ı 'dengeli bir adam' olarak niteleyerek birçok konunun temeline rahatça inebildiğini ve muhatabını dinlediğini belirtti. Putin, ”Onunla uzlaşma aramak için tartışmaya girmek mümkün” dedi.

Putin, ABD'nin siyasi sistemi için ise ABD'nin siyasi sisteminin yetersizliğini ortaya koyduğunu ve kendi kendini yediğini söyledi. Putin, “Kestirmede bulunulamaması sebebiyle böyle bir sistemle etkileşime girmek oldukça zor” dedi.

Kırım'ı ilhak etmesi ve Ukrayna krizi ve Suriye savaşı sebebiyle Rus – ABD ilişkileri uzun zamandır gerilmiş bulunuyor. Moskova'nın Trump yönetimi altında ABD ile ilişkilerini geliştirme umudu gerçekleşmedi.

Rusya ile Batı arasındaki anlaşmazlık konusunda ise Batı dünyasında Rusya'yı zayıflatma isteğinin köklerinin derin olduğunu söyleyen Putin, “Biz büyük bir gücüz. Kimse bizimle rekabet etmeyi sevmiyor” dedi.

Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi sebebiyle uygulanan yaptırımlarla ilgili olarak da, “Bize zehir ikram edenler sonunda o zehri yutar ve kendilerini zehirler” dedi.

Geçen hafta yaptığı dünyanın her tarafını vurabilecek nükleer güce sahip olduklarını açıklamasıyla ilgili olarak Putin, “Umarız nükleer silahlar hiç kullanılmaz, ancak bir nükleer saldırı altında kalırsak Rusya misilleme yapar” uyarısında bulundu.

Putin, nükleer silah kullanma kararının, yalnızca erken uyarı sistemlerinin bir füze fırlatılmasını tespit etmesiyle değil, onun uçuş yolunun tespiti ve Rusya topraklarına ulaşması durumunda alınabileceğini söyledi. Putin, “Eğer biri Rusya'yı imha etme kararı alırsa o durum da bizim de cevap verme hakkımız vardır” dedi. Putin bunun bütün dünya ve insanlık için bir felaket anlamına geleceğine vurgu yaparak, “Bir Rus vatandaşı ve devlet başkanı olarak ben şunu sormak isterim. Rusya'nın olmadığı bir dünyanın en anlamı var” dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Şaşırtan gelişme! Teröristlere kol kanat geren Almanya’dan 'PKK' hamlesiŞaşırtan gelişme! Teröristlere kol kanat geren Almanya’dan 'PKK' hamlesiAlmanya'da terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile bilinen iki şirkete bu sabah baskın düzenlendiği bildirildi.
ABD itiraf etti! Onlara karşı koyamayızABD itiraf etti! Onlara karşı koyamayızABD Savunma Bakan Yardımcısı John C. Rood, ABD'nin füze savunma kapasitesinin Rusya ve Çin'in stratejik güçlerine karşı koyacak yeterlikte olmadığını söyledi.
Çipras'tan Türkiye'ye 'zeytin dalı'Çipras'tan Türkiye'ye 'zeytin dalı'Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye’ye dolaylı da olsa “zeytin dalı” uzattı.
ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidiABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidiABD,Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400’ü almasının sonuçları olacağı uyarısında bulundu.
BM'nin yardım paketlerinden çıkana bakın!BM'nin yardım paketlerinden çıkana bakın!Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye'de aldığı bir aylık insani ateşkes kararının ardından Doğu Guta’ya gönderilen gıda malzemelerinden kurt çıktığı iddia edildi.
Suudi Arabistan'dan bir bomba daha!Suudi Arabistan'dan bir bomba daha!Körfez ülkesini kıskaca alan Suudi Arabistan, bu kez sürgünde yaşayan Şeyh Sultan'ı resmi televizyonuna çıkardı.
  • Putin flaş açıklamalar! Trump'ı övdü...08 Mart 2018 Perşembe 16:10
  • ABD resmen yardım istedi! 'İyi düşünün...'08 Mart 2018 Perşembe 15:40
  • AfD’li ‘deve çobanı’ istifa ediyor08 Mart 2018 Perşembe 14:14
  • ABD geri adım attı: Rumlara jet yalanlama!08 Mart 2018 Perşembe 12:37
  • Trump imzayı atıyor! 'Savaş' bu akşam başlayacak08 Mart 2018 Perşembe 12:20
  • Nükleer krizde çözüme giden yol kritik08 Mart 2018 Perşembe 12:03
  • Vizesiz AB için ahlaksız talep08 Mart 2018 Perşembe 11:56
  • Trump'tan tehdit: Seslerini keseriz08 Mart 2018 Perşembe 11:46
  • BAE lobicisi FBI’ya öttü!08 Mart 2018 Perşembe 11:44
  • Filistinlilerin naaşına el koyacaklar!08 Mart 2018 Perşembe 10:33
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri