Putin flaş açıklamalar! Trump'ı övdü...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ı överken, ABD’nin siyasi siteminin kendisinde hayal kırıklığı uyandırdığına işaret ederek, "ABD’nin siyasi sistemi kendi kendini yiyip bitiriyor” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus devlet televizyonunda yaptığı ve dün yayınlanan bir belgesel çekiminde, Trump'ı büyük bir iletişimci olarak tanımladı.

ABD Başkanı Trump hakkında ne düşündüğü sorulan Putin, “Beni hiç yanıltmadı. Üstelik kişisel olarak benim üzerimde iyi bir intiba bıraktı” dedi.

Geçen yıl uluslararası bir zirvede bir araya gelen Putin, Trump'ı 'dengeli bir adam' olarak niteleyerek birçok konunun temeline rahatça inebildiğini ve muhatabını dinlediğini belirtti. Putin, ”Onunla uzlaşma aramak için tartışmaya girmek mümkün” dedi.

Putin, ABD'nin siyasi sistemi için ise ABD'nin siyasi sisteminin yetersizliğini ortaya koyduğunu ve kendi kendini yediğini söyledi. Putin, “Kestirmede bulunulamaması sebebiyle böyle bir sistemle etkileşime girmek oldukça zor” dedi.

Kırım'ı ilhak etmesi ve Ukrayna krizi ve Suriye savaşı sebebiyle Rus – ABD ilişkileri uzun zamandır gerilmiş bulunuyor. Moskova'nın Trump yönetimi altında ABD ile ilişkilerini geliştirme umudu gerçekleşmedi.

Rusya ile Batı arasındaki anlaşmazlık konusunda ise Batı dünyasında Rusya'yı zayıflatma isteğinin köklerinin derin olduğunu söyleyen Putin, “Biz büyük bir gücüz. Kimse bizimle rekabet etmeyi sevmiyor” dedi.

Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi sebebiyle uygulanan yaptırımlarla ilgili olarak da, “Bize zehir ikram edenler sonunda o zehri yutar ve kendilerini zehirler” dedi.

Geçen hafta yaptığı dünyanın her tarafını vurabilecek nükleer güce sahip olduklarını açıklamasıyla ilgili olarak Putin, “Umarız nükleer silahlar hiç kullanılmaz, ancak bir nükleer saldırı altında kalırsak Rusya misilleme yapar” uyarısında bulundu.

Putin, nükleer silah kullanma kararının, yalnızca erken uyarı sistemlerinin bir füze fırlatılmasını tespit etmesiyle değil, onun uçuş yolunun tespiti ve Rusya topraklarına ulaşması durumunda alınabileceğini söyledi. Putin, “Eğer biri Rusya'yı imha etme kararı alırsa o durum da bizim de cevap verme hakkımız vardır” dedi. Putin bunun bütün dünya ve insanlık için bir felaket anlamına geleceğine vurgu yaparak, “Bir Rus vatandaşı ve devlet başkanı olarak ben şunu sormak isterim. Rusya'nın olmadığı bir dünyanın en anlamı var” dedi.