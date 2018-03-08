Katar'tan skandal sözlere tokat gibi cevap!

Katar merkezli Al Jazeera kanalında yayınlanan habere göre, Bakan Al Sani, Körfez krizinin çok önemsiz olduğunu ve kendisinin konuyu takip etmediğini ifade eden Suudi Prens Bin Selman'ın, "Katar'ın nüfusu, Mısır'da bir sokak insandan daha az." açıklamalarına cevap verdi.

Suudi yetkililerin Katar'la ilgili son dönemde art arda yaptığı açıklamaların, göstermeye çalıştıklarının aksine "zihinlerinin Katar'la meşgul olduğunu kanıtladığını" savunan Al Sani, şunları söyledi:

"Devletlerin gücü nüfusuyla ölçülmez. Yüz ölçümü açısından küçük bir devlet olabiliriz. Ancak bizde vatandaşlarına önem veren büyük beyinler ve kalpler mevcut. Öte yandan bölgede sadece komplo kurup, istikrarı hedef alan kalpleri ve beyinleri küçük, ufukları dar ama yüz ölçümü açısından büyük devletler de var."

Suudi Prens Bin Selman, daha önce yaptığı açıklamada, Körfez krizinin çok önemsiz olduğunu ve kendisinin konuyu takip etmediğini ifade ederek, "Katar'ın nüfusu, Mısır'da bir sokak insandan daha az." demişti.

Körfez krizine ilişkin ise Suudi Prens, "Katar ablukasının ABD'nin Küba'ya yaptığı gibi on yıllarca sürebileceğini" söylemişti.