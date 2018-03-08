Şeytanın aklına gelmez: Ağaçları bile...

TSK ve ÖSO, Afrin'in Cinderes'i büyük oranda kontrol altına alırken, belde merkezinde ilerlerleyen kuvvetler, teröristlerle yoğun sokak çatışmaları yaşanmaya devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Cinderes'de meskun mahal operasyonunu tamamlanırken, Cinderes’teki son duruma ilişkin bölgeden yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

TVNET canlı yayınına katılan Yeni Şafak muhabiri Yılmaz Bilgen, örgütün dünden itibaren kaçma faaliyetleri olduğuna dikkati çekerek, “Bunun önüne geçildi. Cinderes ve sonrasında PKK için ciddi bozgun görüntülerine şahit olabileceğimizi söyleyebilirim. Cinderes’te feda timleri var kasabanın içinde. Her yeri mayınlamışlar. Sadece asfaltı ve yolları değil, akla hayale gelmeyecek yerlerde mayınlar var. Ağaçlar dahi mayınlanmış” dedi.