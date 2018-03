Erdoğan'dan sert sözler! Din adamı olarak ortaya çıkıp..

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'deki 8 Mart Dünya kadınlar Günü vesilesiyle yapılan programda çok önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bugün vesilesiyle bir kez daha hatırladığımız annelerimizi, kızkardeşlerimizi, eşlerimizi ve dünyanın tüm kadınlarını anıyoruz. Dünyanın her yerinde Gazze'de, Türkistan'da, Filistin'de, Suriye'de mazlum kadınlara Allah'tan ihsan diliyorum.

Başarımızın en önemli kriterlerinden biri kadınlarımızın istihdamdaki yeridir. Kadının siyasete katılımında da tarihi ilerlemeler kaydettik. Her alanda kadınların aktif temsilini yükseltmek için çalışacağız.

Benim gözümde kadınlar insanlığın öğretmenidir. Dün de söyledim. Buradan ayrıldığınızda gidip annenizin ayağını öpün. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ne diyor? "Cennet annelerin ayakları altındadır"

İlk vahiy geldiğinde Sevgili Peygamberimiz kime tutunuyor? Eşine, Hz. Hatice validemize.

Bugün Afrin'de az önce ekranda izledik. O polislerimiz ve şehit askerlerimizin eşlerinin yüreğine bakın. Az önce haber aldım. 3089 terörist öldürüldü. Şu an 800 km2 kontrolümüz altında. Cerablus'da 2 bin km2 kontrolümüzde.

Biz işgal için girmedik biz sadece buralardan teröristleri temizlemek için girdik.

Kanalizasyona dönüşmüş olan medyanın şerrinden bizi koruyacak olan kadınlar ve annelerdir. Annenin bıraktığı boşluğu dolduracak pek az alternatif vardır. Hatta yoktur. Annesiz büyüyen çocukların durumu, babasız büyüyen çocuklardan çok daha vahimdir. Anne, evlatlarına göz kulak olur. Evlatlarına sahip çıkar. Çekip çevirir. Anne başka. Annesiz yaşamak kolay değil. Baba ölür gider 1-2 gün ağlarsın ama anne öldüğü zaman o çok daha farklı.

"5-10 MEDYA MAYDANOZUNU EKLEMEK GEREKİR"

Kadın meselesi konuşulurken ane vurgusu yapmamızdan rahatsız olanlarla çok karşı karşıya geldi. Akif'in dizelerine 5-10 televizyon dizisini, 5-10 medya maydanozunu da eklemek gerekir. Birileri ısrarla bizim validelerimizi yanlış anlatmaya, göstermeye çalışıyor. Zaman zaman söylüyorum, en az 3 çocuk diyorum, birileri rahatsız oluyor. Bu millete düşman oldukları için rahatsız oluyor.

Şehit hastaneleri devreye girdiği andan itibaren Türkiye'de artık millet Gröland'a gitmeyecek, Türkiye'ye gelecek.

"MARJİNALLARİ ASLA DİKKATE ALMAYIZ"

Bu konuda marjinallari asla dikkate almayız. Din adamı olarak ortaya çıkıp da kadınla ilgili çok farklı açıklamalarda bulunup dinimizde kesinlikle yeri olmayan bazı içtihatta bulunan kişiler ortaya çıkıyor. Anlamak mümkün değil. Bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar, çok farklı bir dünyada yaşıyorlar. Çünkü İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. İslam'ın hükümlerinin güncellenmesi var. Siz İslam'ı 14 asır öncesi hükümleri ile bugün uygulayamazsınız.

Beni birçok hocaefendi tefe koyacak o ayrı mesele. Rabbim bizi tefe koymasın.

Reklamım iyisi kötüsü olmaz mantığı ile söylenen sözleri biz asla kabul edemeyiz. Tartışmayı dinimizin kavramları ile yürütmek kadınlara değil, inancımıza da dinimize de aykırıdır.

Başbakan Binali Yıldırım Beştepe'deki programda konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım: "Kadının elinin değdiği her yerde her zaman itina vardır. 15 Temmuz'da 11 kadınımızı şehit verdik. Bizim kadınlarımız her yerdedir.

Bugün kız çocuklarımızın okullaşma oranı yüzde 92, ortaöğrenimde yüzde 80. Üniversitede okuyan kız öğrencilerin sayısı erkeklerden fazla. En büyük badireleri kadınlarımızla beraber atlattık. Bizim insanlığa karşı önemli borcumuz var. Daha iyi daha güzel işler yapmak zorundayız.

Terör örgütleri ülkemizin gençlerini bundan sonra zehirleyemeyecekler.